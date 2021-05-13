На создание бренда косметики А24 вдохновил успех популярного молодежного сериала. Компания-производитель арт-хаузов отмечает, что даже трудно вспомнить, какая телевизионная программа имела такое большое культурное влияние на индустрию красоты, как 1 сезон "Эйфории".

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А24 запускает собственный бренд красоты

В индустрии красоты скоро станет еще на один бренд больше. Он будет называться Rules Beauty. Название является символичным, ведь это сочетание имен главных героинь сериала "эйфория" – Ру и Джулс. Известно, что в первых коллекциях средств для создания макияжа появятся глиттеры и наклейки для глаз.

Кроме того, что с помощью косметики Beauty Rules можно будет сделать красочный мейк-ап, украшенный бижутерией с графическими лайнерами, пока больше ничего неизвестно. Возможно, макияж в стиле "Эйфории" станет главной бьюти-тенденцией 2021 года.

Добавим, что в преддверии 2 сезона сериала "Эйфория" А24 также выпускает коллекцию из 8 книг, в которых будут рассказывать о событиях за кулисами шоу – по 1 к каждому эпизоду 1 сезона. В книгах будут интервью с Алексой Деми, Зендаей, Барби Феррейрой, а также фотоснимки, которых поклонники сериала не видели ранее, сделанные Джейкобом Элорди. В частности, в книге будут ответы на часто задаваемые вопросы поклонников от визажистки Дониэлы Дэви, музыкального композитора Лабринта и дизайнера костюмов Гайди Бивеса, а также других людей, причастных к процессу съемок "Эйфории".