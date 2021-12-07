Зимний маникюр не всегда должен быть выполнен в темных глубоких оттенках или включать яркий дизайн. Ведущие нейл-мастера советуют попробовать минималистичное и естественное покрытие в новом сезоне.

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В частности маникюрщики добавляют, что пренебрегать натуральным и лаконичным нейл-артом не стоит, но делать его можно не только с помощью темных оттенков лаков для ногтей. В первую очередь внимания заслуживают изящный френч, нюдовая непринужденная палитра и красное покрытие, которое остается модным и классическим, несмотря на время и тренды.

Зимний маникюр: 3 минималистичных тренда

Нюдовая естественность

Маникюр в нюдовых оттенках снова будет актуален этой зимой. Роскошная палитра – бежевые, полупрозрачные, фиолетовые и другие оттенки нюда прекрасно дополнят любой образ. Естественный нюд вернулся в нейл-индустрию и с новым дыханием стал ключевым трендом в зимнем маникюре.



Натуральное покрытие на ногтях / Фото из инстаграма @smythsisters



Нюдовый маникюр / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Французская классика

Не смотря на то, что трендсеттеры активно воспроизводят на ногтях усовершенствованный цветной френч и экспериментируют с формой обязательной полоски, классический французский маникюр с белой полоской – всегда правильное решение для любой поры года. Интересно, что зимой 2021 – 2022 френч станет главным атрибутом удачного образа. Ему отдают предпочтение мировые модницы, селебрити, инфлюэнсеры.



Минималистичный французский маникюр / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland



Идеальный вариант френча от Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели

Красный

Вне времени также остаются ногти с лаком красного цвета. Авторитетные нейл-мастера отмечают, что этой зимой красный маникюр будет одной из главных тенденций в маникюре. Вы можете сделать как однотонное покрытие, так и добавить несколько страстных минималистичных акцентов в нейл-дизайн.



Винтажный нейл-дизайн с красным лаком / Фото из инстаграма @betina_goldstein