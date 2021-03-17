Топмодель и экс-первая леди Франции Карла Бруни снялась в новой фотосессии для испанского Vanity Fair. Кроме этого, звезда дала откровенное интервью, в котором не только затронула тему обвинительного приговора своего мужа Николя Саркози, но и рассказала о своем отношении к возрасту и почему не делает инъекции ботокса.

Карла Бруни позировала фотографу Эзре Петронио в стильных образах из новой коллекции парижского модного Дома Saint Laurent. В декабре женщине исполнилось 53 года, но она продолжает поражать привлекательным видом и эффектными снимками. Карла сама призналась, что ее секрет красоты не только в генетике.

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Боится ли Карла Бруни стареть и почему не делает инъекций ботокса

Карла Бруни призналась, что боится старости и смерти. Ведь считает себя обычной нормальной женщиной. Однако у нее есть особое отношение к возрасту.

Боюсь ли я стареть? Красивой женщине тяжелее. Меня пугает старость, а также смерть. Но я считаю себя нормальной женщиной. Красота очень относительная. Я видела так много замечательных женщин, у которых нет обаяния... Вы знаете, что такое сексуальность? Очарование. И это не имеет ничего общего с возрастом,

– говорит экс-первая леди Франции.

Она также добавила, что для нее образцом женского обаяния является Джейн Фонда. Когда Карла ее видит и повторяет себе: "Я хочу быть похожей на нее". Ведь мужчины и женщины видят Джейн и даже не задумываются, что ей за 80, потому что она настолько привлекает.

В одном из своих недавних интервью Карла Бруни сказала, что никогда не пользовалась ботоксом. А на этот раз решила наконец открыть секрет своей красоты и молодости.

Ботокс не подходит для моего возраста. В 30 лет – да, но в моем возрасте проблема не в морщинах, а в том, чтобы все было на своих местах. Ботокс можно ставить везде, но если что – то обвисает – то оно обвисает. На самом деле ботокс только усугубляет ситуацию,

– откровенно рассказывает Карла.

При этом звезда делает лазерные процедуры: ультразвук, фраксель – лучевая терапия. Ей важно, чтобы не было никаких уколов и рисков. А так эти "машины" стимулируют дерму и эпидермис, придавая им естественный вид. Карлу пугают процедуры, в которых что-то может пойти не так, потому что этот результат навсегда.

Как красота помогла Карле Бруни в юном возрасте познакомиться с Ив Сен-Лораном

В издании отмечают, что Карла Бруни унаследовала красоту матери Марисы. А именно: голубые глаза и "кошачьи" изящные черты лица, которые помогли ей построить успешную карьеру манекенщицы. Одну из первых возможностей она получила от Ив Сен-Лорана. Карла вспоминает: "Я ходила на подготовки перед шоу, но никогда его не видела. Меня очень впечатлило работать на него, не зная его. Однажды женщина, которая отвечала за моделей, Николь Дорие, сказала ему, что Ив Сен-Лоран должен увидеть меня. Она описала меня, как белую девушку с темным телом".

Топмодель не скрывает, что очень гордится работой с Ив Сен-Лораном. Ведь он выбирал самых красивых женщин, поэтому и отдавал предпочтение моделям с темным оттенком кожи, потому что ткани разных цветов и драгоценности имеют идеальных вид на их теле. Добавим, что у Карлы до сих пор хорошие отношения с креативным директором Дома высокой моды Yves Saint Laurent Энтони Ваккарелло.