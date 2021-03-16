Американская актриса, фотомодель, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли стала лицом нового аромата одного из старейших домов парфюмерии Guerlain. Голливудская 45-летняя звезда позировала с искренней белоснежной улыбкой и с нежным макияжем.

Анджелина Джоли появилась на рекламных фото и в видео аромата Mon Guerlain Sparkling Bouquet. На камеру знаменитость продемонстрировала женственность и естественную красоту.

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Анджелина Джоли стала лицом рекламной кампании нового аромата Guerlain

Рекламируя духи Mon Guerlain Sparkling Bouquet от Guerlain, Анджелина Джоли позировала в атласном платье нежно-розового цвета, а ее образ дополняли нежный естественный макияж и укладка на длинных волосах с легкой небрежностью. Также поклонники звезды обратили внимание на ее жизнерадостную улыбку, которую увидели в рекламе.

Что касается нового аромата от Guerlain, то парфюмерный дом не останавливает исследований различных граней современной женственности. Такой подход к изготовлению духов в итоге дал аромат, который, по словам представителей бренда, "отражает ауру женщины, чья улыбка сияет на весь мир".

Аромат Mon Guerlain Sparkling Bouquet наделен выразительными фруктовыми нотами, которые раньше можно было ощутить в оригинальной версии Mon Guerlain. Также в духах открываются запахи лаванды, жасмина, ванили, сандалового дерева, которые усиливает грушевый аккорд.

Mon Guerlain Sparkling Bouquet отражает ауру сияющей женщины, чья улыбка украшает мир. В то время как сильная, свободная и чувственная сторона Анджелины Джоли воплотилась во вселенной оригинального аромата, для новой вариации она раскрывается в новом, еще более ярком свете,

– объясняют представители Guerlain.