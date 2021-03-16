Если вы хотите и после 50 лет иметь привлекательный вид, как Дженнифер Лопес или Дженнифер Энистон, то следует начинать заботиться о своей красоте в юном возрасте. С помощью гимнастики для лица – фейсбилдинга – можно держать мышцы лица в тонусе и сохранять кожу подтянутой и молодой очень долго, а также выровнять овал лица и предотвратить преждевременное старение.

Фейсбилдинг может заменить эстетические пластические операции. Ведь гимнастика для лица предусматривает работу отдельных мышц, что должно расслаблять различные зажимы, и возвращать их в тонус. Упражнения для мышц лица выполняют даже голливудские звезды, которых считают эталоном красоты. Например, Дженнифер Лопес и Дженнифер Энистон неоднократно в своих интервью отмечали, что эффективность фейсбилдинга зависит не от количества выполненных упражнений, а в их регулярности.

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Поэтому делимся с вами 3 упражнениями для гимнастики лица, которые следует повторять ежедневно. Тогда результат можно будет быстро заметить.

3 упражнения фейсбилдинга для красоты и молодости лица

Движения ушами

Эксперты фейсбилдингом рекомендуют двигать ушами каждое утро. Не огорчайтесь, если не знаете, как это делать, потому что этому можно научиться. Двигая ушами назад, упражнение помогает работать височной области, а кожа под глазами натягивается. Таким образом вы предотвращают появление морщин в этих местах. Также во время выполнения упражнения работают мышцы на лбу, которые позволяют избежать преждевременного старения. В частности, движения ушами стимулирует работу мозга, поэтому повторяйте такую ​​манипуляцию, когда вам нужно сосредоточиться или решить определенную проблему.

Упражнение для мышц лица

Обычно именно во лбу возникают первые морщинки. Чтобы предотвратить их появление или уменьшить видимость тех линий, которые есть, существует немало упражнений фейсбилдинга. Одно из самых простых и эффективных заключается в том, чтобы положить ладонь на лоб, а потом легонько нажимать на него и поднимать брови. Важно, чтобы во время выполнения упражнения не появлялись заломы на коже. Повторите упражнение несколько раз, пока не почувствуете, что мышцы устали. Повторяйте такой элемент фейсбилдинга ежедневно, чтобы достичь эффекта красивой и молодой кожи.

Для носогубных складок

Еще один проблемный участок. Можно предотвратить появление морщин в носогубной части лица, если регулярно делать одно упражнение: немного откройте рот, словно пытаетесь произнести букву "а", втяните губы внутрь рта, прикрывая ими зубы, и старайтесь их втянуть внутрь можно больше. Если правильно выполнять эту манипуляцию, то вы почувствуете, как напрягаются мышцы от подбородка до переносицы. Повторите упражнение несколько раз, чтобы появилось ощущение легкой усталости, как после тренировки пресса или приседания.