Этой весной на короткие ногти ждет аж 8 особых нейл-трендов. Мастера маникюра прогнозируют, что в следующем сезоне яркое покрытие, принты и анималистические мотивы на ногтях будут очень популярными. Поэтому стоит узнать больше о том, какой маникюр будет модным весной 2021.

Источник: "Новое время"

В следующем сезоне трендовым будет маникюр на короткие ногти в виде ярких леопардовых принтов, жизнерадостных радуг, цветов, а также не менее актуальными одновременно станут ногти с прозрачной или нюдовой базой, дополненные стильными буквами, которые можно сложить в полноценное слово. Другие нейл-тенденции весны 2021 удивляют не меньше.

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8 весенних трендов маникюра для коротких ногтей

Эффектный леопардовый принт

Такой дизайн подойдет коротким ногтям. Нейл-эксперты отмечают, "яркий леопард" на длинной ногтевой пластине будет иметь дерзкий и немодный вид. Если вы поклонница леопардового принта и контрастных цветов и обладательница коротких ногтей, то смело экспериментируйте с оттенками и техниками для маникюра в похожем стиле.

Пальмы вернулись

Раньше пальмовые листья на ногтях были маст-хэвом маникюра для солнечного отдыха. Оно снова в моде. Тропическим принтом вы сможете не только поднять себе настроение, но удачно дополнить легкий весенний образ.

Радуга на ногтях

С неба на землю, а точнее на ногти. Радужный маникюр возвращает свою былую популярность. Вместо спокойных нюдовых оттенков украшайте ногти яркими полосками. Однако нейл-эксперты отмечают, что не стоит покрывать каждый ноготь другим цветом радуги, ведь такой нейл-дизайн – это антитренд.

Cowprint

Теперь мотивы коровьего окраса можно увидеть не только на элементах одежды, но и на коротких ногтях. Весна 2021 удивит популярностью вариаций принта в таком стиле. Но cowprint сможет придать любому образу особого стильного эффекта.

Ставка на глубокий зеленый оттенок

Анализируя модные показы весенних коллекций мировых домов моды, заметно, что в следующем сезоне металлический зеленый будет повсюду: от одежды до маникюра. Чтобы создать модный нейл-дизайн, используйте зеленые оттенки лака для ногтей с металлическим или матовым эффектами.

Цветы, а именно – розы

То, что розы на ногтях будут главной нейл-тенденцией весны, предвидели все. Если вы отдаете предпочтение нежному, романтичному и изысканному стилю, то такой маникюр будет иметь идеальный вид на ваших руках.

Гламурное подчеркивание индивидуальности

Минималистичные идеи для маникюра заменяют оригинальные, яркие и гламурные акценты на ногтях. Трендовый весенний маникюр 2021 – это история об индивидуальности и один из способов непринужденно самовыразиться. Чтобы не "перегрузить" нейл-дизайн", сочетайте естественное покрытие ногтей с гламурными стразами и блестящими элементами.

Изящные белые буквы

Этот маникюр модный, эффектный и сдержанный одновременно. Белые буквы, аккуратно выведенные на каждом из ногтей и нейтральная база образуют вариант универсального трендового маникюра, который дополнит как повседневный, так и вечерний образ.