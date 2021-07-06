Некоторые женщины стремятся увеличить губы с помощью краски, помады, разнообразных блесков, ментола, инъекций. Потому что таким образом они смогут нравиться себе и всем окружающим. Однако калифорнийские пластические хирурги смогли вывести формулу идеальных губ, и она довольно неожиданная.

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Какими должны быть сексуальные губы

Пластические хирурги в США используют такой стандарт для создания идеальных губ: нижняя должна быть вдвое пухлее, чем верхняя. Доктор Тиджин Эшо, эстетист из Лондона, вместе с коллегами провел масштабное исследование. В результате ученые узнали идеальный размер и форму губ. Большая часть мужчин респондентов отметили, что именно такие губы выглядят сексуально, а не вульгарно.

Участникам исследования предложили выбрать между 2 фотографиями лиц целиком, какое выглядит более привлекательно и сексуально, и отдельно между снимками 2 разных форм губ. Кроме этого, людям предлагали отмечать преимущества и недостатки каждого фото. На 3 этапе исследования участники формировали "фоторобота": компьютерную модель губ, которая отвечала, по их мнению, всем эстетическим требованиям.

Результат такой: верхняя губа должна быть равна нижней по наполненности, а соотношение самой широкой части нижней губы к ширине губ в уголках рта составляет 2:1.



Идеальные губы / Фото Cosmopolitan

В своем исследовании доктор Эшо также отметил, что "птичка" или углубление на верхней губе играет важную роль в восприятии мужчинами таких губ как сексуальных. Мягкая и не слишком выраженная "птичка" делает губы девушек почти вдвое привлекательнее, чем глубокое и четко выраженное углубление.

К тому же губы Анджелины Джоли и Кайли Дженнер не получили много комплиментов. Так как мужчины больше не считают их очень сексуальными. Причина – "чрезмерно".