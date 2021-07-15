Каждый летний сезон удивляет обновленными или абсолютно неожиданными тенденциями. Таким образом в моду вернулись бохо-косички, которые были хитом эпохи 60-х.

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Бохо-косички - модная прическа лета 2021

Впервые акцентное плетение с косичками по бокам лица можно было увидеть на модницах 60-х годов, когда процветало движение хиппи. Похожая прическа напоминала стиль индийских девушек. У укладки была и 2 волна популярности. Именно тогда, в конце 90-х и в начале нулевых, модными стали бохо-косички.

Эпоха начала 00-х славилась трендом на избыточность, бохо и этномотивы. А мода 2021 активно совершенствует известные тенденции прошлого. Поэтому старый тренд стал вновь актуальным этим летом: вернулся к жизни в усовершенствованном варианте.

Стоит добавить, что бохо-косички легко и быстро повторить, потому что прическа – практическая и универсальная. На прямых волосах она будет создавать интересный акцент, а непослушные волнистые пряди поможет красиво уложить. Чтобы повторить плетение, не нужно обладать особыми навыками применять термоприбор.

Техника создания прически простая: сделайте на волосах прямой пробор, отделите небольшие симметричные пряди и заплетите косички, которые затем можно зафиксировать прозрачными или цветными специальными резинками. Такой бьюти-образ дополнит любой летний наряд и разнообразит ваш стиль.

Образы звезд с бохо-косичками для вдохновения



Джиджи Хадид с бохо-косичками / Фото Harper's Bazaar