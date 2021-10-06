Напомним, что твидовый жакет, который выбрала Кристен Стюарт, является культовым для Chanel с тех пор, как Коко Шанель впервые создала этот образ в 1925 году. Также прическа, которую актрисе сделали на ее белокурых прядях с медным подтоном, символизирует эпоху возвращения бьюти-трендов с 90-х.

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Кристен Стюарт поразила ностальгическим бьюти-образом на показе Chanel

В прошлом месяце Кристен Стюарт дебютировала с новым трендовым цветом волос на красной дорожке по случаю 78-го Венецианского международного кинофестиваля. Звездный колорист Даниэль Мун покрасил пряди звезды саги "Сумерки" в пламенно-русый оттенок. После этого Кристен поражала и накладной закрученной челкой в ​​стиле 50-х, и массивным конским хвостом, а теперь выбрала высокую фактурную прическу, которая была на пике популярности в 1990-е.

Кристен Стюарт в последнее время предпочитает женственные и дерзкие образы одновременно. Для показа Chanel в Париже звездный hair-стилист Адир Абергель собрал волосы музы бренда на макушке. Мастер аккуратно выложил накрученные пряди, но слегка их вытащил, чтобы предать укладке стильного эффекта небрежности. А переднюю часть волос Кристен парикмахер пригладил стайлинговым средством и зафиксировал за левым ухом.

На лице Кристен Стюарт красовался макияж от визажиста Кристофа Данчауда. Профессионал выровнял тон кожи актрисы, добавил блеска на участки, которые выступают, и сделал акцент на глаза. Визажист использовал несколько оттенков мерцающих теней для смоки-айс, которые гармонировали с розовым костюмом знаменитости. Изюминкой мейк-апа глаз стала черная подводка на водяной линии нижних ресниц.

Касательно маникюра, то Кристен выбрала лаконичное однотонное покрытие ногтей белым лаком.



Эффектный бьюти-образ Кристен Стюарт / Фото с инстаграма Адира Абергеля



Макияж и прическа Кристен Стюарт в стиле 90-х / Фото Getty Images