Лунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные и неблагоприятные дни для смены имиджа

Чтобы избежать невзгод и привлечь в свою жизнь лишь позитивные события, каждой женщине пригодится лунный календарь стрижек на август 2021. Ведь фаза Луны является важной в случае, когда вы решились на перемены имиджа. Пористые и непослушные волосы легко можно превратить в блестящие и мягкие, если подстричь их в благоприятный день. Поэтому узнайте, когда стоит стричь волосы в этом месяце.

Даже наводить красоту следует правильно и в подходящий для этого день. Иногда визит к парикмахеру лучше перенести, если вы не хотите навредить состоянию волос и способствовать ряду негативных ситуаций. Чтобы волосы имели красивый вид, были здоровыми, легко укладывались, а кончики не расслаивались, нужно учитывать благоприятные и неблагоприятные дни в лунном календаре стрижек.

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Лунный календарь стрижек на август 2021

Новолуние – 8 августа 2021 года в 16 часов 50 минут.

Полнолуние – 22 августа 2021 года в 15 часов 01 минуту.

Растущая Луна – с 9 по 21 августа 2021 года.

Убывающая луна – с 1 по 7 августа и с 23 по 31 августа 2021 года.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, Когда лучше стричь волосы в августе 2021:

1 августа (воскресенье) – первый день этого летнего месяца не является благоприятным для кардинальных изменений имиджа. Однако стоит посвятить время совершенствованию привычной прически, попробовать новую укладку.

2 августа (понедельник) – следует покрасить волосы, а стрижку лучше перенести на другой день, потому что пряди очень медленно будут отрастать.

3 августа (вторник) – попробуйте одну из трендовых коротких стрижек: французский боб, маллет, шэг или даже пикси.

4 августа (среда) – смело экспериментируйте как с длиной, так и с цветом волос. Бьюти-перевоплощение будет способствовать улучшению любовных отношений.

5 августа (четверг) – чтобы наладить отношения с начальством, попробуйте изменить что-то в своем внешнем виде. Например, укороченные передние пряди, которые будут красиво обрамлять лицо, идеально подойдут.

6 августа (пятница) – решитесь на неординарную стрижку. После укорочения длины волос в этот день они будут отрастать равномерно и приятно поражать своим состоянием.

7 августа (суббота) – перенесите визит к парикмахеру на другой день, если не хотите испытать финансовые неприятности.

8 августа (воскресенье) – домашние процедуры по уходу за волосами помогут восстановить волосяную структуру, увлажнят пряди и будут способствовать их росту. Поэтому не пренебрегайте домашними оздоровительными процедурами для волос.

9 августа (понедельник) – трендовая челка всегда правильное решение. Попробуйте сегодня что-то во французском стиле, челку-шторку или удлиненный хохолок.

10 августа (вторник) – если вас беспокоят секущиеся кончики, то избавьтесь от них прямо сейчас.



Советы для стрижки волос в августе / Фото Unsplash

11 августа (среда) – делайте с волосами все что угодно: подстригайте кончики, меняйте форму стрижки, закручивайте и красьте локоны. Однако не забудьте вовремя остановиться.

12 августа (четверг) – стрижка в этот день усилит интуицию, наполнит вас женской энергетикой и поможет привлечь внимание противоположного пола.

13 августа (пятница) – лучше отказаться от воплощения любых hair-мечтай. Потеря хотя бы минимального количества волос повлечет проблемы со здоровьем.

14 августа (суббота) – поход в салон красоты подарит не только невероятное отражение в зеркале, но и поднимет настроение и придаст мотивации.

15 августа (воскресенье) – новая длина волос привлечет в жизнь полезные знакомства и выгодные предложения.

16 августа (понедельник) – запланируйте создание модной стрижки, но не делайте ее сегодня.

17 августа (вторник) – нейтральный день для стрижек в этот летний месяц.

18 августа (среда) – после стрижки ваша судьба кардинально изменится: новый круг общения, долгожданные предложения, смена образа жизни.

19 августа (четверг) – любой вид стрижки будет полезен для волос. Вы удивитесь его укреплению, гладкости и здоровому сиянию.

20 августа (пятница) – если укоротить локоны сегодня, то они очень быстро отрастут, и стиль прически потеряет свою первоочередную форму.



Календарь стрижек на август 2021 / Фото Unsplash

21 августа (суббота) – с непослушными волосами поможет справиться подрезание кончиков.

22 августа (воскресенье) – попробуйте самостоятельно сделать красивую прическу. Это придаст вам вдохновение. А вот запись к парикмахеру лучше отменить.

23 августа (понедельник) – астрологи убеждены, что благодаря стрижке в этот день, вы сможете улучшить свое финансовое положение.

24 августа (вторник) – рекомендуется немного подстричь кончики подстригать волосы больше, чем на 5 сантиметров не желательно.

25 августа (среда) – любые манипуляции с волосами приведут к ухудшению отношений с близкими.

26 августа (четверг) – решайтесь на перемены, если точно убеждены в профессионализме своего мастера.

27 августа (пятница) – красивая и модная стрижка защитит вас от злого глаза и негативных последствий от зависти окружающих.

28 августа (суббота) – если вы не ожидаете пополнения в семье, то стрижка пойдет вам на пользу.

29 августа (воскресенье) – неудачный день для похода к парикмахеру. Вы можете быть разочарованы результатом.

30 августа (понедельник) – стрижка и окрашивание волос сделают вас более успешными и трудолюбивыми.

31 августа (вторник) – сделайте себе выходной, выспитесь, вкусно позавтракайте и завершайте день приятными бьюти-процедурами. Укладка или стрижка будут удачным выбором.