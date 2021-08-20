Желто-голубая гамма, вышиванка, веночек из маков и другие символы могут вдохновить на создание патриотического макияжа по случаю празднования 30-й годовщины независимости Украины. Поэтому не стоит упускать возможности продемонстрировать свои навыки в оригинальном мейкапе или, наоборот, решиться на бьюти-эксперимент.

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Такое знаменательное событие поощряет хоть раз в год перевоплотиться в образ "настоящей украиночки". Праздничный макияж можно выполнить в сочетании оттенков желтого и синего, повторив трендовую технику дымчатых smoky eyes. Также удачным вариантом будут просто цветные стрелки, которые стоит попробовать как в классическом стиле, так и подвести лайнером нижние веки. Благодаря показу Dior бьюти-трюк стал поистине вирусным.

Если вы выбираете смоки-айс, то наносите светлые цвета теней ближе к линии роста ресниц, темные – уводите в сторону неподвижного века, а отдавая предпочтение "кошачьему глазу", нужно нанести базовый оттенок на верхнее веко и тщательно растушевать, лишь потом переходить к рисованию стрелки.

Тем, кому не по нраву классические варианты макияжа, смело могут наносить на губы помаду в тематических оттенках или прокрасить ресницы цветной тушью. Такой бьюти-образ не только привлечет внимание, но и будет иметь невероятно модный вид.

Макияж на День Независимости Украины 2021: идеи



Макияж в синих оттенках, который можно дополнить прядями соответствующего цвета / Фото из инстаграма Патрика Та



Оригинальные стрелки в тренде /​ Фото из инстаграма Патрика Та



Патриотические стрелки ко Дню Независимости /Фото из инстаграма Марио



Эффектные смоки-айс / Фото из инстаграма Марио



Нежная идея для поклонниц минимализма / Фото из инстаграма Марио



Вечерний макияж на празднование/ Фото из инстаграма @ortalelimeleh1



Красные губы, которые дополнят образ с вышиванкой / Фото из инстаграма @ortalelimeleh1



Яркие акценты для смелых красавиц / Фото из инстаграма Ханга Ванго



Невероятно стильное решение в макияже губ / Фото из инстаграма @makeupbyaugustina



Как подвести глаза на День Независимости / Фото из инстаграма Сары Танно



Пример патриотического модного макияжа / Фото из инстаграма @ms.studio.samborska



Если вам нравится нестандартный мейкап /Фото из инстаграма Никки



Идея с цветной тушью на ресницах /Фото из инстаграма Никки

Красивый макияж, который сможет повторить каждая женщина / Фото из инстаграма Линды Галберг

