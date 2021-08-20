"Женщина, у которой есть план" – это книга не только о красоте, но и о жизни, приключениях, успехе. Однако Мэй Маск посвятила отдельный раздел рассказам о макияже и важности ухода за собой в любом возрасте.

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Советы для красоты от Мэй Маск

Ежедневный макияж

Мэй Маск отметила, что макияж способен изменить ваш облик и настроение. Она не скрывает своей любви к косметике и убеждена, что косметика может превратить ее неприметное лицо – чистое полотно – в произведение искусства. Поэтому женщина использует тональный крем и консилер, чтобы выровнять цвет ее лица, замаскировать темные круги под глазами, а также морщины.

У матери Илона Маска редкие брови, но она не унывает по этому поводу. Ведь мастхэвом ее косметички является карандаш для бровей. Оформляя брови, женщина визуально придает лицу выразительности. Также она является поклонницей туши для ресниц, потому что даже в молодости у нее были короткие и негустые ресницы. Если красиво накрасить глаза и добавить тушь, то взгляд будет казаться более четким и красивым. "С накладными ресницами у меня роскошный вид – можно хоть на красную дорожку", – добавляет Мэй.

В своей книге Мэй Маск отмечает, что у нее тонкие губы. Она не предпринимает никаких инъекционных косметологических методик, поэтому использует карандаш для губ, чтобы сделать их визуально больше, а блеск – для придания объема.

Макияж скрывает мои морщины и подчеркивает черты лица. Именно поэтому я крашусь. С помощью теней для век и помад разных оттенков можно создать множество образов. Экспериментировать с косметикой весело,

– признается Мэй Маск.



Можно быть красивой в любом возрасте / Фото из инстаграма Мэй Маск

Опыт в создании макияжа

Мэй Маск начала краситься еще с юного возраста. Ведь она начала работать моделью в 15 лет, поэтому ушла в индустрию красоты и моды. В 1960-е женщина наследовала стиль Твигги: черные глаза, длинные и густые ресницы, тонкие брови. Однако впоследствии трендовым стал естественный макияж, всем пришлось изменить свои привычки, а Мэй так и не смогла отрастить брови, поэтому научилась рисовать их. Она написала в своей книге: "Проблема заключается в том, что мода заставляет нас все время меняться".



Невероятная Мэй Маск / Фото из инстаграма модели

Уход за кожей

Когда Мэй дома, то обычно наносит только бальзам для губ. Также ей не нужен макияж во время прогулки с собакой, работы за компьютером или в случае встречи с внуками после школы. Однако, когда диетологу приходится выходить на красную дорожку, обедать с кем-то, идти на прогулку с друзьями или на встречу, то она наносит мейкап только на чистое и увлажненное лицо.

У Мэй Маск простой уход за кожей. Она пользуется специальным средством для умывания или мылом во время путешествий. Затем 73-летняя красавица наносит крем для кожи вокруг глаз и увлажняющий бьюти-продукт, который содержит SPF не менее 15 (только в случае необходимости выйти на улицу в солнечный день). Вечером Мэй тщательно смывает косметику, распределяет специальный крем по коже вокруг глаз и ночной крем по всему лицу.

Известная модель советует пользоваться солнцезащитными средствами, если вы даже не сторонница макияжа. Ведь без защиты от ультрафиолетовых лучей кожа очень быстро состарится.

Напомним, когда Мэй Маск было 69 лет, косметическая компания CoverGirl выбрала ее своим лицом – главной моделью. Это доказывает, что у красоты нет возраста, косметикой можно пользоваться в любое время, а макияж способен творить чудеса.