Помимо других приготовлений к новогодней вечеринке, стоит позаботиться о собственном бьюти-образе. Если у вас осталось мало времени для создания макияжа, то воспользуйтесь полезной пошаговой инструкцией, в которой визажист подробно объяснила, как сделать красивый мейк-ап быстро.