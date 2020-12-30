Как сделать новогодний макияж быстро: пошаговая инструкция
Помимо других приготовлений к новогодней вечеринке, стоит позаботиться о собственном бьюти-образе. Если у вас осталось мало времени для создания макияжа, то воспользуйтесь полезной пошаговой инструкцией, в которой визажист подробно объяснила, как сделать красивый мейк-ап быстро.
Специалистка пространства красоты PMP Organic Beauty и визажистка Инесса Хижун рассказала и показала, как сделать новогодний макияж стильно и всего за 5 минут, когда гости уже на почти на пороге, сообщает Harper's Bazaar.
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Как быстро сделать красивый новогодний макияж
- Начните с нанесения консилера на кожу в центре лица. Воспользуйтесь кистью, бьюти-блендером или пальцами, чтобы равномерно растянуть продукт к периферии.
- С помощью бронзера сделайте минимальную коррекцию лица, используя кисть среднего размера. Важно, чтобы бронзер не был слишком темного оттенка. Начинайте кистью наносить продукт на лицо движением, которое напоминает букву S: растушуйте бронзер над бровями, затем двигайтесь к виску, по скуле, а потом к уху и вниз к подбородку.
- Следующим шагом будет макияж глаз. Для его создания нанесите глиттер на внутреннюю часть века или растушуйте продукт на подвижном веке.
- Чтобы ресницы имели эффектный вид, а взгляд был выразительным, нанесите несколько слоев туши. Этой же щеточкой можно зачесать брови. Таким образом они не будут иметь перенасыщенного вида, но остатки туши зафиксируют маленькие волоски.
- Мейк-ап будет иметь особый праздничный вид, если дополнить его красными губами, а также нанесите немного помады на подушечку пальца, а затем создайте на щеках естественный румянец.
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