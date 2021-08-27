Макияж против старения: 5 антивозрастных бьюти-трюков, чтобы выглядеть моложе

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С помощью бьюти-лайфхаков можно сделать свое лицо визуально моложе. Правильно выполненный, макияж сможет скрыть недостатки кожи и первые признаки старения, а также удачно подчеркнуть преимущества вашей красоты. Техника антивозрастного макияжа – то, чем нужно овладеть.