Макияж против старения: 5 антивозрастных бьюти-трюков, чтобы выглядеть моложе
27 августа 2021 , 13:59Читати новину українською
Источник:Harper's Bazaar
С помощью бьюти-лайфхаков можно сделать свое лицо визуально моложе. Правильно выполненный, макияж сможет скрыть недостатки кожи и первые признаки старения, а также удачно подчеркнуть преимущества вашей красоты. Техника антивозрастного макияжа – то, чем нужно овладеть.
В создании мейкапа на коже, которая уже имеет первые морщины, следует руководствоваться простыми правилами. Существует 5 секретов антиэйдж макияжа, о которых стоит узнать.
Больше о красоте: Ярко и креативно: художница Джулиана Горнер создает макияж, который стоит увидеть всем
Антивозрастной макияж: 5 лайфхаков, чтобы выглядеть моложе
- Сияйте. Визуально омолодить лицо легко с помощью хайлайтера. Средство подчеркивает рельеф лица и придает ему здорового сияния. Наносите хайлайтер на скулы и нос, не забывайте тщательно растушевывать для естественного эффекта. Отдавайте предпочтение теплому оттенку, потому что холодный белый хайлайтер, наоборот, может придать лицу лишнего возраста. Нужно быть осторожными с контурингом: Не используйте сухой корректор с рыжим оттенком – он подчеркивает морщины и другие недостатки, придает эффект усталости и нечистоплотности.
- Откройте взгляд. Антиэйдж макияж не должен включать использование теней или подводки по нижней линии роста ресниц, чтобы не подчеркивать следы усталости, мелкие морщины вокруг глаз и не создавать впечатление "тяжелого взгляда". Взамен наносите тушь или подводку только на верхние ресницы, а по векам распределите тени теплых оттенков. Эффект лифтинга поможет получить еще один лайфхак: нанесите немного консилера тонкой линией от внешнего уголка глаза к виску и тщательно и аккуратно растушуйте вверх.
Правильный антивозрастной макияж глаз / Фото с инстаграма Лили Коллинз
- Акцент на бровях. Со временем волоскам бровей свойственно истончаться и терять цвет, поэтому не бойтесь подкрашивать их, но оставляйте им натуральный вид. Форма, цвет и ширина бровей способны изменить лицо. Чтобы эти изменения были положительными, используйте тушь для бровей или тонкий карандаш, чтобы прорисовать брови аккуратными штрихами, имитирующими волоски. Но не стоит прибегать к четко очерченным и заполненным цветом бровям.
- Добавьте розового. Правильный оттенок розового символизирует молодость и свежесть. В этом сезоне особенно актуальными будут теплые тона розовых румян и оттенок фуксии для помады. Вы смело можете пробовать тренды поочередно. Однако не следует экспериментировать со слишком светлыми розовыми помадами и блесками с 00-х, потому что есть риск визуально добавить бьюти-образу несколько лишних лет.
Приятный оттенок на губах / Фото с инстаграма Лили Коллинз
- Теплые оттенки – топ. Если использовать в макияже холодные оттенки, то они имеют свойство подчеркивать неровности кожи, морщины, делать заметными следы усталости. Взамен выбирайте теплые цвета косметики: теней, румян, хайлайтера, бронзера и помады. Даже смоки айс можно делать в коричневой гамме. С таким мейкапом вы будете выглядеть моложе и не менее эффектно.