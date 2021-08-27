Макіяж проти старіння: 5 антивікових б'юті-трюків, щоб виглядати молодшою
27 серпня 2021 , 13:59Читать новость на русском
Джерело:Harper's Bazaar
За допомогою б'юті-лайфхаків можна зробити своє обличчя візуально молодшим. Правильно виконаний, макіяж зможе приховати недоліки шкіри та перші ознаки старіння, а також вдало підкреслити переваги вашої краси. Техніка антивікового макіяжу – те, чим потрібно оволодіти.
У створенні мейк-апу на шкірі, яка вже має перші зморшки, слід керуватися простими правилами. Існує 5 секретів антиейдж макіяжу, про які варто дізнатися.
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Антивіковий макіяж: 5 лайфхаків, щоб виглядати молодшою
- Сяйте. Візуально омолодити обличчя легко за допомогою хайлайтера. Засіб підкреслює рельєф лиця і надає йому здорового сяйва. Наносіть хайлайтер на вилиці і ніс, не забувайте ретельно розтушовувати для природного ефекту. Віддавайте перевагу теплому відтінку, бо холодний білий хайлайтер, навпаки, може додати обличчю зайвого віку. Потрібно бути обережними із контурингом: не користуйтеся сухим коректором із рудим відтінком – він підкреслює зморшки й інші недоліки, надає ефекту втомленості та неохайності.
- Відкрийте погляд. Антиейдж макіяж не повинен включати використання тіней чи підводки по нижній лінії росту вій, аби не підкреслювати сліди втоми, дрібні зморшки навколо очей і не створювати враження "важкого погляду". Натомість наносіть туш чи підводку лише на верхні вії, а по повіках розподіліть тіні теплих відтінків. Ефект ліфтингу допоможе отримати ще один лайфхак: нанесіть трішки консилера тонкою лінією від зовнішнього куточка ока до скроні та ретельно й акуратно розтушуйте вгору.
Правильний антивіковий макіяж очей / Фото з інстаграму Лілі Коллінз
- Акцент на бровах. З часом волосинкам брів властиво тоншати і втрачати колір, тому не бійтеся підмальовувати їх, але залишайте їм натуральний вигляд. Форма, колір і ширина брів здатні змінити обличчя. Аби ці зміни були позитивними, то використовуйте туш для брів або тонкий олівець, щоб промалювати брови акуратними штрихами, які імітують волосини. Але не варто вдаватися до чітких окреслень і заповнення кольором брів.
- Додайте рожевого. Правильний відтінок рожевого символізує молодість і свіжість. У цьому сезоні особливо актуальними будуть теплі тони рожевих рум'ян та відтінок фуксії для помади. Ви сміливо можете пробувати тренди почергово. Проте не слід експериментувати з надто світлими рожевими помадами і блисками з 00-х, бо є ризик візуально додати б'юті-образу кілька зайвих років.
Приємний відтінок на губах / Фото з інстаграму Лілі Коллінз
- Теплі відтінки – топ. Якщо використовувати в макіяжі холодні відтінки, то вони мають властивість підкреслювати нерівності шкіри, зморшки, робити помітними сліди втоми. Натомість обирайте теплі кольори косметики: тіней, рум'ян, хайлайтера, бронзера і помади. Навіть смокі-айс можна робити в коричневій гамі. З таким мейк-ап ви виглядатимете молодшою і не менш ефектною.