Малина, мох, горчица: профессионалы назвали 7 самых модных цветов для осеннего маникюра

Малиново-огненный, глубокий зеленый мох, яркая горчица и другие тематические осенние цвета следует использовать в маникюре в этом сезоне. Авторитетные нейл-мастера назвали цвета лаков для покрытия ногтей, которые стоит иметь осенью в своем бьюти-арсенале.

Сириета Аарон, мастер маникюра и преподаватель LeChat Nails, говорит: "Осень – моя любимая пора года для нейл-арта и экспериментов с цветами". Нейл-экспертов вдохновляет природа, оттенки листьев, вечернее осеннее небо, поэтому их нужно воспроизводить в маникюре, чтобы создать трендовый дизайн.

Вам будет интересно: Дженнифер Лопес показала модный осенний маникюр для Dolce&Gabbana: роскошные фото

Выбор оттенков является очень индивидуальным. Тем не менее, есть определенные трюки, которые подходят для любого сезона. Звездная нейл-мастерица Бетина Гольдштейн, работающая с Зоей Кравиц и Эйсой Гонсалес, отмечает, что осенью универсальным является "переход к более глубоким тонам и начало игры с матовыми или бархатистыми текстурами".

Модные цвета для осеннего маникюра

Глубокий оттенок зеленого мха

Вместо классического винного красного оттенка для осеннего маникюра можно выбрать глубокий зеленый. Сириета Аарон называет его идеальным оттенком на осень, ведь он подходит любому тону кожи. Смелые красавицы могут экспериментировать с более темной вариацией зеленого.



Модный оттенок для маникюра на осень 2021 / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Яркий горчичный

Символизируя яркость осенних листьев, Бетина Гольдштейн делает ставку на ярко-горчичный желтый цвет для покрытия ногтей. Такой оттенок придает образу свежести и увлекательности. Если вы не готовы к ярким акцентам, то обратите внимание на более приглушенные варианты цвета.



Трендовый маникюр / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Rich Tonal Browns

Еще одна альтернатива бордовому – коричневые оттенки, начиная от прохладного средневекового мокко и теплого красного каштана до глубокого настоящего коричневого. Гольдштейн считает тренд новым способом отдать должное темным лакам.



Модный оттенок коричневого / Фото из инстаграма Джин Сой Чой

Чернильный королевский блюз

"Я действительно восхищаюсь глубокими тонами драгоценностей осенью", – говорит Бетина Гольдштейн. Мастерица маникюра предпочитает глубокий королевский Блюз на ногтях, который обеспечивает контраст на фоне теплых осенних оттенков в вашем гардеробе. Поэтому нейл-арт в таком цвете будет иметь особенно эффектный вид.



Королевский синий / Фото из инстаграма Джин Сон Чой

Оттенки металлик

Блестящий хром на ногтях – это то, что будет отличать ваш осенний маникюр от всех остальных. Лаки с эффектом металлик воплощают все оттенки время года: от темно-зеленых до золотых апельсиновых и коричневых. В частности, дополнительного арта такое покрытие не требует. Ведь оно и так привлекает внимание.



Осенний маникюр / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland

Нейтральные

Бетина Гольдштейн объясняет, что неожиданно популярными в последнее время стали нейтральные оттенки. Поэтому осенний маникюр в бежевых, серых какао-тофф тонах будет модным, будет напоминать стиль гранжа 90-х. Однако будьте осторожными, потому что эти цвета не подходят ко всем оттенкам кожи.



Дизайн ногтей в нейтральных тонах / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Oxblood Reds

Малиново-алый, темно-красный, бордовый и винно-красный также в тренде осенью 2021. Ведущая мастер маникюра Маки Сакамото советует делать осенний нейл-дизайн в этих оттенках и добавить акцент с помощью 1 золотого блестящего ногтя.