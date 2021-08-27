Ведущие маникюристы уже определили, каким будет модный нейл-дизайн будущего сезона. Интересно, что в начале осени свою актуальность сохранит яркий и колоритный арт на ногтях.
Больше идей: Модный маникюр будущей осени: 5 самых популярных цветов
Среди трендовых оттенков лаков будут интересные интерпретации теплого желтого, оранжевого, коричневого и песочного. Наиболее популярным осенью станет матовое покрытие. Ведь оно способно предоставить любому цвету модный эффект приглушенности, что особенно тематично для осени. Золото в дизайне маникюра также будет трендовым элементом и будет добавлять образу изысканности.
Осенью в маникюре следует использовать декор, в частности абстракцию, градиент, трендовые "negative space" и "half-moon", лепку, мраморное покрытие, различные объемные детали и глиттер. Для вдохновения вам пригодится подборка из 7 красивых идей идеального осеннего маникюра, которые влюбляют в себя с первого взгляда.
Маникюр на осень 2021: трендовые идеи
Микс осенних оттенков
Уютные цвета / Фото с инстаграма @charsgelnails_
Модный золотой френч
Усовершенствованный французский маникюр / Фото с истаграма @amyle.nails
Карамельные волны
Интересный нейл-арт / Фото с истаграма @amyle.nails
Блеск всегда уместен
Осенний маникюр / Фото с инстаграма @charsgelnails_
Анималистические принты
Стильный нейл-дизайн / Фото с инстаграма @heluviee
Нюдовий half-moon
Осенняя идея / Фото с инстаграма @heluviee
В стиле Burberry
Трендовый дизайн / Фото с инстаграма @xnailsbymol
Романтический мрамор
Маникюр на осень / Фото с инстаграма @aureum.collective