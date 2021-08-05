Такой лак для ногтей создала американская ювелирная компания J. Hannah, а вдохновение для него черпала из известного Института цвета Pantone под номером 448C. Оттенок в компании называют "самым мерзким в мире".

Интересно Абстрактный арт – главный нейл-тренд лета 2021: 15 идей эффектного маникюра

Разработчики сообщают, что у людей, которые участвовали в опросе, цвет "компоста" вызвал неприятные ассоциации. Впрочем, ювелирной компании это не помешало, и они решили выпустить нечто, соединив "отвратительное и роскошное".

Этюд Джоли-Лайда (французское выражение, используемое для описания того, кто необычно красивый, – Showbiz 24), COMPOST – это тонкая грань между отвратительным и роскошным. Напоминание о том, что нельзя сводить сложность красоты к одной ноте,

– говорится в описании к новому лаку.

Официальная цена лака для ногтей "Компост" составляет 19 долларов (500 гривен).



Лак "Компост", вдохновленный оттенком Pantone / Фото з сайту J. Hannah