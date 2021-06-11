Рваная челка отрастает практически незаметно и красиво смотрится с любой длиной волос. Сэм МакНайт, известный звездный стилист-парикмахер, говорит: "короткая рваная челка, словно вы сами ее остригли, – лучший рецепт молодости. Она подчеркивает глаза, брови и скулы, делая лицо таким выразительным, что макияж вам не понадобиться".

К теме: Асимметричные и в детском стиле: 5 самых стильных хохолков 2021

Что стоит знать о рваной челке

Особенности вида рваной челки

Такая челка должна иметь тонкий объемный вид. Ее не нужно стричь идеально ровно, так как именно отдельные пряди, которые отличаются длиной, добавляют прическе легкости и минимального шика панка 70-х. Относительно длины, то берите во внимание ваши предпочтения. Ведь как короткая, так и длинная челка этого года в моде. Можно выбрать короткий вариант до бровей или более длинный, который едва касается глаз и мягко лежит на лбу, визуально напоминая шторку. Второй вариант позволит вам ежедневно экспериментировать с прической, укладывая челку по-разному.

Как сделать рваную челку

Чтобы избежать неприятных неожиданностей в процессе стрижки, лучше обратить к профессиональному парикмахеру. Опытный мастер сможет сделать вам рваную челку, как на любом фото из инстаграма. Однако, hair-тренд имеет нехитрую технику создания и вам не нужен изящный результат, поэтому, если у вас достаточно смелости, то попробуйте обновить свою прическу дома самостоятельно.

Для этого возьмите ножницы для филирования. С помощью специального инструмента нужно аккуратно убрать с волос объем. Приобрести такие ножницы можно в профессиональных парикмахерских магазинах и в обычных косметических магазинах. Их можно узнать по характерным зубцами. Начинайте работать ножницами от середины длины челки к ее концам. Манипуляцию следует выполнять постепенно, чтобы не слишком проредить волосы и гривка не стала тонкой. Обычно стоит ограничиваться 3 – 4 движениями ножницами.

Кому идет рваная челка и идеи для универсальной прически

Главное преимущество рваной челки в том, что она к лицу каждой женщине, независимо от длины и состояния волос. Даже обладательницам тонкого типа шевелюры можно не сомневаться, что данная вариация челки стильно и красиво обновит их образ.

Удачная стилизация челки, когда пряди мягко спадают на лицо и обрамляют его контур

Пример сочетания челки с длинными волосами от Элизабет Олсен

Собранные волосы и удлиненная челка визуально удлиняют круглое лицо

Челка Милы Кунив, которая делает взгляд более глубоким и выразительным

Горячий образ Моники Белуччи с челкой

Идея для рваной челки на вьющихся волосах

Соблазнительная челка, зачесанная набок