На многих форумах и в соцсетях можно встретить активные обсуждения пользы и вреда детской косметики для зрелой кожи. Дерматолог и креативный директор Promakeup laboratory, Светлана Ковалева говорит, что часто у ее клиенток базовые продукты для ухода и умывания – детские крем и мыло.

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Светлана рассказывает о типичной ситуации: "Они читают прекрасные отзывы на детский крем на форумах для мам – и начинают пользоваться сами. А, когда видят удивление в глазах врача, закрывают тему со словами "это редкость, просто другого крема под рукой не было" и все такое".

Можно ли взрослым пользоваться детской косметикой

В индустрии красоты не провели точных исследований, которые бы показывали, сколько женщин покупают детскую косметику именно для себя. Однако высокотехнологичный бренд Filorga вдруг выпустил универсальный крем для взрослых и детей старше 3 лет, и уже несколько лет продукт пользуется популярностью. Также среди многих аптечных брендов можно увидеть средства "для всей семьи". Это говорит о том, что маркетологи знают, что некоторые женщины верят в теорию: "если безопасно для детей, то хорошо и для меня".

Важно знать, что слово "детская" в описании к косметике гарантирует ее безопасность для мальчиков и девочек до 14 лет. Бьюти-средства для младенцев иногда имеют другие отметки, потому что требования к ним наиболее высоки. Конечно, в детской косметике нет агрессивных кислот, спирта, большого количества консервантов, красителей, абразивных частей, а обычно успокаивающие и противовоспалительные компоненты – это проверенные ромашка, череда и календула.

Главное отличие детской кожи от взрослой в том, что она естественным образом прекрасно регенерируется без помощи косметических средств. Ведь дерма ребенка не имеет еще защитной мантии и обладает очень высокой проницательностью. Для примера: эпидермис новорожденного на 30% тоньше от вашего, а еще у ребенка до 5 лет не работают сальные железы. Поэтому детский крем должен создать на детской коже эту защитную пленку. Такой косметический продукт содержит большое количество масел и, возможно, ланолин. На детской коже жирный крем предотвращает потерю влаги, а у подростков и взрослых он может закупоривать поры и со временем раздражать лицо.

Насколько детский крем безопасен для взрослых

Детский крем может выполнять лишь защитную и питательную функцию, но антиэйдж-эффектом он не обладает. Именно поэтому в упомянутом средстве вы не найдете ни одного активного компонента: никаких стимуляторов работы фибробластов, ни миорелаксантов, ни химических, энзимных или механических эксфолиантов, ни ингредиентов, нормализующих выработку себума.

Интерес к детскому крему у взрослых появился еще со времен СССР. Ведь там "все делали по государственным стандартам". То есть к детской косметике требования были наиболее строгими. Также повлияло и то, что косметика по уходу была в дефиците.

В коже взрослого человека замедляются механизмы регенерации, и в борьбе с этим процессом детская косметика не принесет пользы,

– добавляет Светлана Ковалева.

Добавим, что иногда детский или универсальный крем "для семьи" под рукой должен быть. Он может пригодиться во время ситуации SOS. Например, средство с оксидом цинка спасет обветренную кожу на морозе, а насыщенный маслами крем позаботится об огрубевшей коже рук после дачной работы на огороде или в походе. Особенно полезным для взрослой кожи детское средство будет в момент перелета, когда воздух пересушен, а защитный крем сможет предотвратить потерю влаги.