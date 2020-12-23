Маникюр является важной составляющей образа каждой красавицы. Поэтому важно, чтобы нейл-дизайн был проекцией ваших предпочтений, а также состоял из модных оттенков, стильных рисунков или уместных страз. Для этого стоит узнать, какой маникюр будет модным зимой 2021.

Красивый маникюр – важный женский атрибут. Он должен быть изысканным и демонстрировать индивидуальность человека. Viva поделились модными идеями маникюра для Нового года и на каждый день. Среди них: короткая форма ногтей, втирка, классика и другие.

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Модные идеи для зимнего маникюра 2021

Короткая длина ногтей

Поскольку в индустрии красоты тренд на натуральность, то маникюр не стал исключением. Поэтому в 2021 удачным решением станут короткие ногти.

Маникюр с использованием втирки

Такой стиль не теряет популярности уже длительный период. Чтобы повторить трендовый дизайн, используйте различные цветные пигменты, зеркальные. В частности, для более эффектного результата можете добавить золотую или серебряную пудру для ногтей.

Усовершенствованный френч

Французский маникюр также остается актуальным. Для Нового года вы можете сделать современную вариацию френча: тоненькие полоски на кончиках ногтей в различных цветах, а не только в классическом белом. Также дополняйте дизайн дополнительными узорами и стразами.

Мраморный дизайн

Модным и гармоничным зимним нейл-дизайном в 2021 будет сочетание холодных оттенков лака с белым или серым, которые образуют эффект мрамора на ногтях. Такой тренд также напоминает морозные узоры на ногтях, свойственные для зимы.

Блестки и стразы

Способ легкий и модный, который помогает создать неповторимый зимний маникюр. Экспериментируйте с различными оттенками лака, формами блесток и страз, можете добавить декоративных камней или фольги. Маникюр получится непревзойденным, если вы выдержите границу между "стильным шиком" и "неорганической безвкусицей".

Минималистичный дизайн

Зимой 2021 в моде будут рисунки на ногтях в стиле минимализма. В этом сезоне стоит воздержаться от глубокого арта. Вы можете попробовать нейл-дизайн в виде "свитера", который будет иметь уютный зимний вид.