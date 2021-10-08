Меган Маркл уже провела несколько встреч с Биллом Гуте и Грегом Ренкером – основателями компании Guthy-Renker. Принц Гарри с женой даже сфотографировались в поместье Билла.

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Меган Маркл может запустить бьюти-бренд

Билл Гути является руководителем Guthy-Renker, которая использует прямой маркетинг, как Avon и Mary Kay. Именно эта калифорнийская маркетинговая компания отвечала за запуск и развитие известных бьюти-марок JLo Beauty и Meaningful Beauty таких знаменитостей, как Дженнифер Лопес и Синди Кроуфорд.

Меган Маркл никогда не скрывала своей любви ко всему, что касается ухода за кожей и волосами, создания макияжа, и откровенно признавалась в своем любопытстве к красоте. СМИ убеждены, что герцогиня пойдет вслед за другими звездами и станет основательницей собственного бьюти-бренда. Однако пока неизвестно, чем она будет заниматься – средствами для макияжа, ухода за кожей или волосами.



Меган Маркл будет выпускать косметику / Фото Vogue

Напомним, что после отказа от официальных обязанностей членов королевской семьи Меган Маркл может позволить себе повторять многие бьюти-тренды, которые ранее ей запрещались. Женщина теперь может смело появляться на публике без макияжа, красить волосы хоть во все цвета радуги, пользоваться румянами (ведь королевские правила исключают все возможные яркие акценты), носить разные аксессуары на волосах, а не только дамские шляпки, а также Меган может экспериментировать с макияжем глаз: смоки-айс, красочные подводки, накладные ресницы – все, что угодно.

Добавим, что герцоги Сассекские ведут активную деятельность в последнее время. Пара заключила с Netflix контракт, сумма которого оценивается в 100 миллионов долларов. В рамках проекта будет показан документальный сериал "Сердце непокоренных", который рассказывает о спортсменах с инвалидностью, планирующих принять участие в Invictus Games в Гааге в следующем году. Стриминговый сервис Spotify также заключил контракт со звездной парой: на его базе будут выходить подкасты с герцогами Сассекскими. В июне вышла книга Меган Маркл "Лавка", ставшая бестселлером по версии New York Times. Также Меган будет озвучивать персонажей в мультфильмах Disney.