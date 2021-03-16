Мифов о морщинах существует немало. Однако дерматологи предупреждают, что не следует верить во все утверждения о причинах образования морщин и способах борьбы с ними. Поэтому узнайте, о каких из них нужно как можно скорее забыть.

Выглядеть молодо стремится любая женщина, прислушиваясь ко всем советам, которые якобы помогут избавиться от морщин или предотвратить их появление. Чтобы люди зря не тратили много денег и времени на товары и услуги для кожи, дерматологи развенчали 5 распространенных мифов о морщинах.

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Мифы о морщинах, которые пора забыть

Проблема в наследственности. На самом деле причина появления морщин не в генетике. От родных можно унаследовать разрез глаз или чувство юмора, но не преждевременные признаки старения. Доктор медицинских наук Ивона Персек поясняет: "Факторы гораздо важнее, чем генетика. Например, до 90 процентов видимых изменений кожи являются результатом вредного воздействия ультрафиолета".

На самом деле причина появления морщин не в генетике. От родных можно унаследовать разрез глаз или чувство юмора, но не преждевременные признаки старения. Доктор медицинских наук Ивона Персек поясняет: "Факторы гораздо важнее, чем генетика. Например, до 90 процентов видимых изменений кожи являются результатом вредного воздействия ультрафиолета". От морщин помогут избавиться только дорогие продукты. Конечно, существует немало дорогостоящих технологий и процедур, которые проводят с использованием уникальных ингредиентов и средств на их основе. Обычно они пользуются спросом у косметических компаний. Однако многие проблемы с кожей можно решить за счет бюджетных средств. Чтобы побороть морщины, вам не придется тратить ежемесячно всю зарплату на надлежащий уход за кожей. Поэтому обратите внимание на аптечные средства: они безопасны и дешевле.

Кожа имеет свойство привыкать к крему, поэтому он становится недейственным . Еще один распространенный миф о привыкании кожи к ингредиентам в составе крема, в правдивости которого потребителей убеждали длительное время. Однако подтверждения этой гипотезы пока нет. Дерматологи отмечают, что потребности кожи каждого человека индивидуальны, поэтому ухаживать за ней следует также индивидуально. Эксперты в индустрии красоты не могут назвать универсального и эффективного для всех антивозрастного средства, поэтому пользуйтесь тем кремом, который подходит особенностям вашей кожи. В частности, не стоит экспериментировать с неизвестными средствами, отказываясь от того, который вас и так устраивает.

. Еще один распространенный миф о привыкании кожи к ингредиентам в составе крема, в правдивости которого потребителей убеждали длительное время. Однако подтверждения этой гипотезы пока нет. Дерматологи отмечают, что потребности кожи каждого человека индивидуальны, поэтому ухаживать за ней следует также индивидуально. Эксперты в индустрии красоты не могут назвать универсального и эффективного для всех антивозрастного средства, поэтому пользуйтесь тем кремом, который подходит особенностям вашей кожи. В частности, не стоит экспериментировать с неизвестными средствами, отказываясь от того, который вас и так устраивает. Если увлажнять, то морщин не будет. Конечно, использование увлажняющих и солнцезащитных кремов необходимо каждой женщине, которая не хочет, чтобы у нее преждевременно появились морщины. Но даже это не поможет вообще избежать появления признаков старения кожи.

Когда вы наносите увлажняющий крем, он задерживает воду в вашей коже, сохраняя кожу увлажненной и гладкой. Это может сделать морщины менее заметными, но не помешает их появлению,

– объясняет доктор Персек.