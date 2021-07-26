Мини-косички из 90-х: Хейли Бибер показала моднейшую прическу этого лета – очаровательные фото

Самой модной прической лета 2021 является бохо-косички. Тренд поддерживают такие звезды, как Кьяра Ферраньи, Эльза Хоск, Джиджи Хадид и другие. В частности, красивый вариант укладки недавно продемонстрировала Хейли Бибер, главным акцентом которой стали заплетенные мини-косички у лица в стиле 1990-х.

Бохо-косички стали модными благодаря ТикТоку. Тренд полюбили также мировые знаменитости. Хейли Бибер показала стильную прическу в собственной интерпретации. В трендовом образе модница направилась на концерт своего мужа Джастина Бибера.

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Косички Хейли Бибер – самая модная прическа лета 2021

Каждый летний сезон удивляет обновленными или абсолютно неожиданными тенденциями. Таким образом в моду вернулись бохо-косички, которые были хитом эпохи 60-х. Прическа особенно актуальна для лета, в частности ее легко повторить своими руками.

Hair-стилистка Аманда Ли создала мини-косички для Хейли Бибер. Звездная мастерица дополнила косички, которые эффектно обрамляли лицо, калифорнийскими взъерошенными локонами. Такая укладка должна сохранять легкий небрежный стиль, ведь ее особенностью является отсутствие точности.

Повторяя прическу самостоятельно, стоя у зеркала дома, позаботьтесь, чтобы кудри и косы имели натуральный и расслабленный вид. Таким образом вы не только стильно дополните образ, но и подчеркнете текстуру своих волос.

Свой look жена Джастина Бибера довершила с помощью легкой блузы с пышными плечами и контрастным бантом. Хейли доверила свой мейк-ап визажистке Мэри Филлипс. Мастерица макияжа зачесала брови девушки вверх, веки покрыла бронзово-розовыми тенями, а на коже создала нежный эффект сияния.

Заплетенные косички у лица летом 2021 года выбирает не только Хейли Бибер. Раньше с такой прической можно было увидеть Марго Робби, сестер Кендалл и Кайли Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид, Кьяру Ферраньи, Эльзу Хоск и других.