Многие голливудские знаменитости убеждены, что волосы – это не макияж, поэтому выбирать стрижку нужно аккуратно. Hair-стилисты проанализировали их бьюти-трансформации, и назвали 5 универсальных и стильных стрижек, которые доказали, что останутся в моде навсегда.

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Стрижки, которые никогда не выйдут из моды

Классический боб

Стрижка подходит любой форме лица, а также добавляет стиля вашему образу. Наиболее удачный вид классический боб будет иметь на прямых прядях. Однако и для волнистых волос стрижка является оригинальным и модным решением.

Длинный каскад

Каскад не теряет актуальности еще с 90-х. Однако в наши дни стрижка немного изменилась. Теперь ее уровни менее выражены и начинаются не у лица, как это было в культовой прическе Рейчел из сериала "Друзья", а ниже ключицы. Вдохновитесь примерами стрижек Рози Хантингтон-Уайтли, Бейонсе, Дженнифер Энистон.

Воздушная челка

Чтобы удачно и ненавязчиво обновить имидж, достаточно сделать воздушную челку в стиле Дакоты Джонсон, Сьюки Уотерхаус или Зендеи. Челка красиво смотрится как на прямых, так и на вьющихся волосах.

Удлиненный боб

Удлиненный боб – это усовершенствованная версия классического. Стрижка понравится тем, кто не готов кардинально укорачивать длину своей локонов, но стремится стильно изменить имидж.

Пикси

Стрижка подойдет для наиболее смелых красавиц. В частности, рваная пикси может даже выполнить омолаживающую функцию для вашего лица. Также на этой прическе стоит остановить свой выбор, если вы хотите красиво подчеркнуть свои рельефные скулы и тонкие черты лица.