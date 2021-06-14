Многослойные стрижки на каждый день: 3 идеи, как отличиться с помощью волос

Модная стрижка может эффектно освежить ваш имидж и даже сделать жизнь ярче. Сегодня популярным трендом является многослойность на голове, которая помогает выделиться среди толпы, показать рок-н-ролльную фактуру своих волос и соответствовать последним hair-трендам.

Люк Гершесон, парикмахер и креативный директор Hershesons: "Еще в 90-х срезы всегда делали на уровне челюсти и постепенно они спускались вниз, но современный способ – делать срез на невидимой середине между лбом и челюстью. Это более беззаботный французский способ, который придает форму без эффекта чрезмерного ухода". В 2021 году популярными будут 3 стиля многослойных стрижек.

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Модные многослойные стрижки на каждый день

Кудрявая кудлатость

Такая стрижка будет наиболее эффектной на вьющихся и фактурных волосах. Гершесон поясняет: "Все дело в фактуре волос. Короткие пряди – вокруг макушки, а потом все длиннее". Несмотря на то, что особенность стрижки в многослойности, но слои необходимо делать невидимыми. По словам Люка Гершесона, вы должны избегать эффекта скомканных "ступенек" из волос. В результате нужно получить симбиоз классических и невидимых слоев, потому что ближе к низу кончики становятся тоньше. Стрижки моделей Мики Арганараз и Дамарис Годдри.

Незаметные слои

Теперь чрезмерная четкость линий в стрижке выглядит старомодно. Поэтому не нужно делать поперечные срезы так, чтобы слои волос ложились друг на друга. "Невидимый слой – это сужение и истончение кончиков волос, поэтому когда один слой ложится на другой, эффект получается почти незаметен и нет никаких линий", – рассказывает известный парикмахер.

Незаметные слои можно делать на разной длине волос. Обычно их можно увидеть на локонах вокруг лица или на длинных прядях. Ведь таким образом удается получить желаемую динамику и естественный объем. Если вам нравятся прически в стиле "небрежного парижского шика" или просто у вас тонкие волосы, то невидимые слои на шевелюре также подойдут вам.

Сделайте несколько невидимых слоев на кончиках – это придаст волосам динамики и интересной фактуры,

– советует Гершесон.

Беспорядочные слои

С несвязанными между собой слоями легче отличиться среди толпы. Важно, чтобы у них не было плавных переходов. Несколько утрированный пример такой стрижки можно было увидеть на показе Prada, где под руководством Гвидо Палау головы моделей украшали строго срезанные на уровне скул волосы, а на спину падали довольно длинные ровные пряди. "Это не лучший вариант многослойности на каждый день, но у него есть свой почерк. Это визуально резко, андрогинно и, я думаю, что это достаточно модно", – говорит Гершесон. Однако укладывать эту стрижку будет не просто.