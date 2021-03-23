Уход за волосами должен быть не только регулярным, но и правильным. Иногда даже щетка для расчесывания шевелюры, термоприборы для укладки или обычное полотенце могут повредить ваши локоны. Поэтому стоит узнать о фатальных ошибках в уходе за волосами и не повторять их.

Волосы требуют такого же тщательного и бережливого ухода, как и кожа. Важно во время уходовых процедур не допускать ошибок, которые могут травмировать волосяную структуру. Читайте также: Медный волос – бьюти-тренд весны 2021: что нужно знать о модном окрашивании Ошибки в уходе за волосами Неправильное расчесывание . Первым делом не расчесывайте запутанные волосы от корней к концам. Вместо этого начинайте двигаться специальной щеткой или расческой снизу, аккуратно распутывая пряди. Таким образом удастся избежать ломкости волос и секущихся концов. Также не расчесывайте влажные волосы расческой с жесткими зубцами. Дождитесь, когда шевелюра подсохнет, или используйте инструменты для расчесывания с мягкой щетиной.

. Первым делом не расчесывайте запутанные волосы от корней к концам. Вместо этого начинайте двигаться специальной щеткой или расческой снизу, аккуратно распутывая пряди. Таким образом удастся избежать ломкости волос и секущихся концов. Также не расчесывайте влажные волосы расческой с жесткими зубцами. Дождитесь, когда шевелюра подсохнет, или используйте инструменты для расчесывания с мягкой щетиной. Ошибки во время высушивания. Перед применением фена позвольте волосам немного высохнуть. Используя прибор, контролируйте уровень температуры: если вы не планируете создавать укладку, то сушите волосы теплым воздухом. Также важно правильно направлять поток воздуха по росту волос под углом. Еще одна распространенная ошибка во время высушивания шевелюры – растирание прядей полотенцем. Такой способ лишь травмирует ваши локоны. View this post on Instagram A post shared by Sabina Särkkä (@sabinasarkka) Укладка термоприборами на влажных волосах . Если вы не хотите сжечь свою шевелюру, то воздержитесь от использования выпрямителей и щипцов для накручивания, пока волосы влажные после мытья. Сначала полностью высушите локоны, нанесите термозащиту и затем переходите к созданию укладки.

. Если вы не хотите сжечь свою шевелюру, то воздержитесь от использования выпрямителей и щипцов для накручивания, пока волосы влажные после мытья. Сначала полностью высушите локоны, нанесите термозащиту и затем переходите к созданию укладки. Слишком тугой хвостик из волос . Хвост – это практичная и универсальная прическа, но, если делать ее слишком часто и сильно стягивать резинку, то можно повредить структуру волос и помешать их питанию.

. Хвост – это практичная и универсальная прическа, но, если делать ее слишком часто и сильно стягивать резинку, то можно повредить структуру волос и помешать их питанию. Не смываете косметику. Волосы также нужно очищать перед сном. Лак, мусс, гель, сухой шампунь и другие средства после нескольких нанесений накапливаются и приводят к выпадению волос. Поэтому не злоупотребляйте стайлинговыми средствами и смывайте их в конце дня.