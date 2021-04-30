Геометрический нейл-арт удачно дополнит как повседневный, так и праздничный образ. Весной 2021 года нужно делать ставку на яркие цвета в маникюре, чтобы получить модный результат и поднять себе настроение одновременно. Однако существует немало хороших минималистичных идей геометрического маникюра и в спокойных оттенках.

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10 стильных идей геометрического нейл-арта на весну 2021

Напомним, что в 2021 году в маникюре будут преобладать модные оттенки. По версии института цвета Pantone, это будут золотисто-оранжевый Marigold, небесный Cerulean, коричневый Rust, солнечно-желтый Illuminating, глубоко-синий French Blue, зеленый Green Ash, коралловый Burnt Coral и другие яркие вариации. Относительно трендовой формы ногтей, то стоит выбирать такую, чтобы она гармонично смотрелась на ваших руках, была удобной и нравилась вам. Однако в 2021 году наиболее трендовой назвали миндалевидную форму ногтевой пластины и скошенный квадрат.