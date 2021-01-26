Обычно первая леди США с 2009 до 2017 года появляется на публике в идеальном наряде, с нежным макияжем, а ее безупречные локоны уже стали неотъемлемой составляющей бьюти-образа. На церемонию инаугурации Джо Байдена Мишель Обама появилась с роскошной шелковистой укладкой, которую до сих пор продолжают обсуждать.

Источник: твиттер Йене Дамтьою

Йене Дамтьою – hair-стилист, услугами которого часто пользуется жена Барака Обамы. По случаю дискуссий о прическе Мишель Йене решила рассказать, как ее повторить самостоятельно в домашних условиях.

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Локоны, как у Мишель Обамы: техника создания

Мишель Обама 20 января на инаугурации Джо Байдена продемонстрировала стильную укладку, которая подойдет как для особого события, так и для рабочих будней в офисе. Поэтому Йене Дамтью рассказала, как известной бывшей первой леди удалось сделать такую ​​прическу.

По словам hair-стилиста, эффекта гладких и блестящих локонов можно достичь только в том случае, если у вас под рукой есть выпрямитель для волос, термозащита и средство, которое добавляет шевелюре сияния. Йене опубликовала видео на своей странице в твиттере, на котором подробно и понятно можно увидеть процесс укладки волос той техникой, что и у Мишель Обамы.

Again, thank you for the love & kind words today. Here’s a video to show how I achieve my signature, bouncy curls on a client at my salon. To book an appointment, please visit https://t.co/Lel9a80t7Y ️ pic.twitter.com/QOCLifNkRy — Yene Damtew (@yenedamtew) January 20, 2021

Когда Йене накрутила каждую прядь, то она аккуратно провела пальцами по всей длине, чтобы кудри имели более натуральный и объемный вид. Завершая укладку, чтобы пряди не выбивались из локонов, можно нанести на руки немного средства для блеска и промокнуть ними волосы.