Секрет идеальных локонов Мишель Обамы: как сделать модную прическу самостоятельно
Обычно первая леди США с 2009 до 2017 года появляется на публике в идеальном наряде, с нежным макияжем, а ее безупречные локоны уже стали неотъемлемой составляющей бьюти-образа. На церемонию инаугурации Джо Байдена Мишель Обама появилась с роскошной шелковистой укладкой, которую до сих пор продолжают обсуждать.
Источник: твиттер Йене Дамтьою
Йене Дамтьою – hair-стилист, услугами которого часто пользуется жена Барака Обамы. По случаю дискуссий о прическе Мишель Йене решила рассказать, как ее повторить самостоятельно в домашних условиях.
Также интересно: Макияж Леди Гаги для выступления на инаугурации Джо Байдена: как создавали – детали
Локоны, как у Мишель Обамы: техника создания
Мишель Обама 20 января на инаугурации Джо Байдена продемонстрировала стильную укладку, которая подойдет как для особого события, так и для рабочих будней в офисе. Поэтому Йене Дамтью рассказала, как известной бывшей первой леди удалось сделать такую прическу.
По словам hair-стилиста, эффекта гладких и блестящих локонов можно достичь только в том случае, если у вас под рукой есть выпрямитель для волос, термозащита и средство, которое добавляет шевелюре сияния. Йене опубликовала видео на своей странице в твиттере, на котором подробно и понятно можно увидеть процесс укладки волос той техникой, что и у Мишель Обамы.
Когда Йене накрутила каждую прядь, то она аккуратно провела пальцами по всей длине, чтобы кудри имели более натуральный и объемный вид. Завершая укладку, чтобы пряди не выбивались из локонов, можно нанести на руки немного средства для блеска и промокнуть ними волосы.
Поделиться новостью