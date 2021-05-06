Ранее похожий оттенок для окраски волос был популярным в 1950-х. На этот раз тенденцию вдохновили социальные сети.

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Все, что нужно знать о главном оттенке волос лета 2021

Адам Рид, представитель L'Oreal Professionnel в Великобритании в области коммуникаций, объясняет, что солнечный "блонд" – это современный, "сырой" оттенок белокурых локонов.

На этот оттенок вдохновляют социальные сети. Многие клиенты ищут такой оттенок волос, которым, не раздумывая, можно делиться в инстаграме. Клиенты хотят видеть яркий, светлый, глянцевый результат, отражающий свет, как стекло на солнце – это идеальный вариант летней свежести,

– добавляет hair-эксперт.

Важно видеть разницу между масляным, карамельным или загорелым и солнечным оттенками. Ярким и удачным примером окрашивания в солнечный белокурый является прическа Билли Айлиш. Именно ее платиновый "блонд" стал очень популярным в соцсетях. Сообщение с новым цветом волос на странице певицы побил рейтинг в инстаграме по количеству и скорости предпочтений. Напомним, что звезда продемонстрировала бьюти-перевоплощение в марте этого года.

Адам Рид отмечает, что Майли Сайрус и Кэти Перри тоже носят яркий оттенок "блонда", свежий и роскошный. Также важно, что такая окраска долго не теряет своего первоочередного вида. Чтобы получить именно такой оттенок, надо решиться на очередное осветление, в частности, корней. Но такие эксперименты лучше не проводить в домашних условиях.

Представитель L'Oreal Professionnel в Великобритании отмечает, что стоит подбирать тот оттенок белокурых, который подойдет вашему стилю и тону кожи. "Превращение в блондинку – это серьезное дело, которое можно доверить только профессионалу. Перед тем, как начать покраску, следует подробно проконсультироваться со своим мастером, уделяя особое внимание типу, длине, состоянию волос", -ьговорит эксперт. Обладательницам светлых волос мастер легче сможет найти идеальный оттенок, а вот темноволосым красавицам, как Билли Айлиш, понадобится больше работы и ухода, чтобы в первую очередь получить желаемый оттенок, а затем сохранить свои пряди в хорошем состоянии.

Также стоит обратить внимание на уход за волосами после вредного воздействия осветителя. Адам Рид рекомендует использовать восстановительные средства для укрепления локонов. После посещения салона он советует применять несмываемый бальзам, который предотвратит смывание цвета, будет восстанавливать поверхность и укреплять каждый волос. Еще следует отдавать предпочтение шампуням, которые помогают восстановить связи в волосках, сохранить цвет чистым и гладким. Дополнительно можно наносить специальный блеск для волос.