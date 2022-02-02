С модным "блондом": Джиджи Хадид украсила обложку глянца – эффектные фото

Американская модель и телеведущая, 26-летняя Джиджи Хадид стала главной звездой нового выпуска модного глянца InStyle. Знаменитая красавица удивила белокурыми локонами и соблазнительными образами.

Не исключено, что новый "блонд" Джиджи Хадид может быть лишь париком. О том такая смелая и модная техника окрашивания волос станет настоящим хитом в индустрии красоты в 2022 году.

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Джиджи Хадид предстала на обложке глянца блондинкой

Джиджи Хадид дала развернутое интервью журналу InStyle. Известная модель и молодая мамочка рассказала про свое детство, школьные годы, работу, материнство, трудные времена в жизни, общение с поклонниками, а также поделилась мнением о молодых девушках, которые часто используют фильтры на фото в инстаграме.

Относительно последнего то звезда отметила: "Нельзя обвинять молодых девушек. Люди думают, что модели всегда стремятся к совершенству, но когда я смотрю на экран компьютера, я не проверяю, хорошо ли я выгляжу. Я смотрю на себя как на часть имиджа. Я думаю, что хорошая модель должна полагаться на собственное мнение о том, как она выглядит, потому что каждый фотограф, стилист и визажист видит ее красоту по-разному. Это не по-настоящему, если вы пытаетесь контролировать креатив настолько, что всегда выглядите одинаково. Кроме того, я видела свое лицо под любым углом, и под любым освещением, в каждом макияже. Я ценю свое лицо за его странные ракурсы. Я использую симпатичные фильтры, конечно. Некоторые из них слишком интенсивны для меня. Но я думаю, что чем больше вы используете их, тем более это становится нормальным, поэтому вы должны реалистично понимать внутри, что нельзя делать это постоянно".

Читайте полную версию интервью на сайте InStyle.

Джиджи Хадид на обложке глянца / Фото из инстаграма InStyle

Что касается нового образа Джиджи Хадид для съемок InStyle, то над ним работала большая команда профессионалов. Белокурые локоны с затемненными корнями и концами и легкие волны на волосах модели создавал звездный hair-стилист Bob Recine. Мастерицей натурального макияжа в нюдових тонах, который невероятно удачно подчеркнул естественную красоту лица Джиджи, стала визажист Эрин Парсонс, которая уже неоднократно сотрудничала со сестрами Хадид. А за нейл-дизайн новоиспеченной блондинки отвечала известная мастер маникюра Мэй Каваджири, известная работой с Марком Джейкобсом.

Известная модель примерила белокурые локоны / Фото из инстаграма InStyle

Эффектный бьюти-образ Джиджи Хадид / Фото из инстаграма InStyle

Естественный макияж и роскошная прическа / Фото InStyle

Джиджи Хадид позировала с карамельными белокурыми локонами / InStyle

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