Дерматологи подтверждают, что морщины на лбу – одна из наиболее распространенных проблем в уходе за кожей. Хотя предотвратить появление морщин всегда проще, чем потом пытаться избавиться от них, но и это возможно.

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Почему появляются морщины на лбу

Чаще всего морщины на лбу спровоцированы старением кожи. Также со временем снижается активность естественной выработки коллагена и эластина, что также служит важным фактором в сохранении молодости и привлекательного вида. В ряд причин еще стоит добавить активную мимику, которая может вызвать проблему еще в 15 лет.

Главные факторы, которые провоцируют морщины на лбу:

генетика;

возраст;

частое пребывание на солнце без защиты;

активная мимика;

сила лицевых мышц;

стресс;

сила тяготения;

загрязненный воздух;

поведенческие привычки.

Как избавиться от морщин на лбу

Уменьшить видимость морщин на лице можно с помощью многих способов. В частности, дерматологи советуют местно применять ретиноиды, антиоксиданты, керамиды и другие ингредиенты, которые помогут коже вырабатывать коллаген и эластин, чтобы морщины еще долго на ней не появлялись.

Чтобы защитить кожу от появления недостатков в будущем, стоит использовать антиоксидантные сыворотки, содержащие витамин C. В случае, когда статические морщины уже есть, то заметный результат можно получить от таких процедур, как шлифовка с помощью лазера, радиочастоты или инъекции.