Некоторые до сих пор выбирают дегтярное мыло для очищения кожи. Бьюти-эксперты считают, что такой "тренд" должен был бы остаться еще в начале 2000-х. Ранее средство использовали для борьбы с акне. Поэтому стоит узнать: полезное ли дегтярное мыло для кожи или все-таки вредит ей.

Распространено мнение, что дегтярное мыло можно использовать против акне. Косметолог Дарья Колесова рассказала для Cosmopolitan все, что нужно знать об этом продукте.

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Свойства дегтярного мыла

Когда профессиональной и действенной косметики для ухода за кожей было мало, то умывание лица мылом было самой доступной бьюти-процедурой. Несколько десятилетий назад косметологи даже создавали косметические средства с содержанием мыла.

Деготь, который есть в составе мыла, действительно нейтрализует все воспаления на коже, но одновременно он разрушает ее защитный барьер. Поэтому впоследствии на лице появляется шелушение, аллергическая сыпь, а иногда также страдают сосуды.

Любое мыло негативно влияет на липидный слой кожи, который защищает ее от раздражения внешними факторами. А дегтярное мыло обладает еще более эффективным разрушающим и подсушивающим эффектом. Дерматологи отмечают, что его можно использовать в индивидуальных случаях для подростков, у которых жирный и проблемный тип кожи. Тогда им разрешают умываться с помощью дегтярного мыла 2-3 раза в неделю.



Дегтярное мыло / Фото Instagram / @soap_.house

Косметолог Дарья Колесова рекомендует найти альтернативу дегтярному мылу. Она отмечает, что в наше время мировым бьюти-трендом является корнеотерапия, функцией которой является восстановление защитного кожного барьера различными экологическими способами.

Также эксперт добавляет, что дегтярным мылом можно локально умывать участки кожи, на которых есть воспаление. Таким средством стоит обрабатывать кожу под мышками и между пальцами ног, чтобы защитить эти места от грибковых заражений. Если вы не хотите разрушить верхний слой кожи и не спровоцировать ее преждевременное старение, то воздержитесь от регулярного использования дегтярного мыла.