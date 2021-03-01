Яркое весеннее окрашивание волос: как голливудская актриса Сара Хайланд сменила имидж
Звезда популярного сериала "Американская семейка", голливудская актриса Сара Хайланд сделала кардинальное весеннее бьюти-перевоплощение. Знаменитость покрасила свои волосы в рыжий цвет, который является главным hair-трендом 2021.
Источник:инстаграм Сары Хайланд
Сара Хайланд поделилась фотографиями, на которых позирует с яркими локонами, со своими почти 8 миллионами подписчиков на инстаграм-странице. 30-летняя известная красавица ранее экспериментировала с разными оттенками волос, но такой горячий и трендовый цвет выбрала впервые.
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Сара Хайланд сделала модное весеннее окрашивание волос
Колористка Никки Ли из салона Nine Zero One в Западном Голливуде, которая работала над созданием нового медного цвета волосы Сары, говорит, что актриса давно хотела сменить имидж, а новый оттенок получился идеальным.
Покрасить кого-то в рыжий – легче сказать, чем сделать. В зависимости от пористости волос, иногда медный цвет может иметь синий подтон,
– объясняет Никки Ли.
Звездная колористка рассказала, что она предварительно делала для волос Сары Хайланд процедуру с помощью средств In Common's Crystal Cashmere, которая способствует укреплению локонов. В частности, Никки добавляет, что медный цвет волос к лицу тону кожи голливудской знаменитости, а рыжие оттенки для окрашивания шевелюры являются одной из самых больших бьюти-тенденций весны 2021: "когда на улице теплеет, наступает замечательное время добавить тепла своим волосам. Я люблю медно-красный цвет, поскольку такие изменения могут повлиять на людей больше, чем вы думаете".
Сара Хайланд опубликовала уже 2 селфи в новом образе. К первой фотографии звезда добавила такую надпись: "вернулась к моим шотландско-ирландским корням. Кроме того, мне скучно". А следующую публикацию в наряде и с макияжем и прической для церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" Сара подписала: "Леди в красном... Буквально повсюду".
Что известно о Саре Хайланд
- Девушка начала актерскую карьеру еще в школьном возрасте. Она успевала успешно совмещать учебу с первой работой и мечтала повторить успех родителей – Мелиссы Канадей и Эдварда Джеймса Хайланда.
- Сара снималась в популярном сериале "Американская семейка", в фильмах "Удар молнии", "Академия вампиров", "Очень страшное кино 5" и в десятках менее популярных.
- В 9 лет врачи обнаружили у Сары Хайланд проблему с почками. Впоследствии ей поставила диагноз "дисплазия почек", а в 2012 актриса перенесла трансплантацию. Донором почки стал родной отец Сары, орган не прижился, поэтому в мае 2017 врачи удалили его. Через год девушке сделали вторую трансплантацию.
- Сара Хайланд долго не могла иметь детей из-за проблем со здоровьем, однако она справилась, и в 2019 году у актрисы и ее бойфренда Веллеса Адамса родились очаровательные близнецы. В том же году пара обручилась, а впоследствии поженилась.
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