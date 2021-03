Звезда популярного сериала "Американская семейка", голливудская актриса Сара Хайланд сделала кардинальное весеннее бьюти-перевоплощение. Знаменитость покрасила свои волосы в рыжий цвет, который является главным hair-трендом 2021.

Сара Хайланд поделилась фотографиями, на которых позирует с яркими локонами, со своими почти 8 миллионами подписчиков на инстаграм-странице. 30-летняя известная красавица ранее экспериментировала с разными оттенками волос, но такой горячий и трендовый цвет выбрала впервые.

Сара Хайланд сделала модное весеннее окрашивание волос

Колористка Никки Ли из салона Nine Zero One в Западном Голливуде, которая работала над созданием нового медного цвета волосы Сары, говорит, что актриса давно хотела сменить имидж, а новый оттенок получился идеальным.

Покрасить кого-то в рыжий – легче сказать, чем сделать. В зависимости от пористости волос, иногда медный цвет может иметь синий подтон,

– объясняет Никки Ли.

Звездная колористка рассказала, что она предварительно делала для волос Сары Хайланд процедуру с помощью средств In Common's Crystal Cashmere, которая способствует укреплению локонов. В частности, Никки добавляет, что медный цвет волос к лицу тону кожи голливудской знаменитости, а рыжие оттенки для окрашивания шевелюры являются одной из самых больших бьюти-тенденций весны 2021: "когда на улице теплеет, наступает замечательное время добавить тепла своим волосам. Я люблю медно-красный цвет, поскольку такие изменения могут повлиять на людей больше, чем вы думаете".

Сара Хайланд опубликовала уже 2 селфи в новом образе. К первой фотографии звезда добавила такую надпись: "вернулась к моим шотландско-ирландским корням. Кроме того, мне скучно". А следующую публикацию в наряде и с макияжем и прической для церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" Сара подписала: "Леди в красном... Буквально повсюду".

Что известно о Саре Хайланд