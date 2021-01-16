Чтобы иметь идеальную кожу, понадобится немало времени и средств для правильного ухода за ней. Однако с помощью простой ежедневной бьюти-привычки можно облегчить этот процесс. Поэтому вам стоит узнать, каким интересным и действенным способом можно очищать кожу.

В индустрии красоты появился новый тренд. Теперь кожу лица можно очищать с помощью газированной воды. Cosmopolitan рассказал о полезной бьюти-привычке подробно.

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Как иметь идеальную кожу с помощью одной бьюти-привычки

Для очищения кожи можно использовать различные средства: мицеллярную воду, простую воду, специальное молочко, лосьон или тоник. Недавно популярным стало умывание лица газированной водой. Азиатские красавицы утверждают, что именно такой метод помогает им достичь эффекта фарфоровой кожи. Они добавили такую ​​привычку в свою ежедневную бьюти-рутину еще десятки лет назад.

В материале для New York Times известный американский дерматолог Денди Энгельман замечает, что газировка способствует расширению кровеносных сосудов и артериальных конечностей капилляров. Эти свойства способствуют повышению кровообращения. Как следствие, в кожу поступает больше кислорода и питательных веществ. Позже это приводит к более эффективному восстановлению дермы: клетки омолаживаются, лицо получает сияющий вид, а раздражение из кожи исчезают.

Денди Энгельман добавляет, что такой способ умывания лица также действует как пилинг: пузырьки удаляют остатки грязи с кожи, но не повреждают ее так, как агрессивный эксфолиант. В частности, газировка нормирует кислотный баланс, а обычная вода – провоцирует сухость. Зато pH газированной воды похож на водородный показатель кожи человека.

Как умываться газированной водой

Возьмите глубокую емкость, налейте туда газированной воды, окуните лицо в жидкость и подержите там в течение 10-15 секунд. Если будут возникать неприятные ощущения, то можно разбавить газировку обычной водой. Не следует повторять процедуру чаще, чем 1-2 раза в неделю. Действуйте осторожно. Если вы являетесь обладательницей чувствительного типа кожи, то перед оригинальным способом очистки кожи проконсультируйтесь с косметологом. После умывания промокните лицо ватными дисками.