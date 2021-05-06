Фрида Кало наиболее известна автопортретами. На ее картинах можно детально разглядеть лицо художницы: монобровь, черные локоны, аккуратно собранные сзади, пухлые губы и короткие усики. Настя Каменских повторила для своего дня рождения именно такой колоритный бьюти-образ.

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Настя Каменских в образе мексиканской художницы Фриды Кало

34-летняя Настя Каменских устроила праздничную вечеринку в мексиканском стиле, а сама появилась в ярком образе художницы Фриды Кало. Над бьюти-образом знаменитости работала Юлия Николаенко, мастер по макияжу и прическам, гример 9, 10, 11 сезонов проектов "Холостяк" и 1 сезона "Холостячка". Макияж с характерными имитируемыми сросшимися бровями, которые были у Фриды, поразил всех друзей и поклонников певицы. Монобровь стала главным акцентом яркого мейк-апа.

Для макияжа губ Насти визажистка выбрала помаду персикового оттенка, а контур обвела карандашом соответствующего цвета и удачно растушевала контур. Взгляд звезды стал более выразительным благодаря smoky eyes в коричневых оттенках. В частности, на веках известной исполнительницы можно увидеть темно-коричневые короткие "кошачьи" стрелки, направленные вверх.

Касательно прически, то темные роскошные локоны hair-стилист певицы аккуратно собрала высоко сзади головы, сформировав из них массивные косы. Украшением укладки стала композиция из красных и розовых роз, которые добавили особой эффектности тематическому бьюти-образу.

Для маникюра Настя Каменских выбрала однотонное глянцевое покрытие цвета гнилой вишни. Короткие ногти формы закругленного квадрата, на которых мерцал насыщенный лак, завершили мексиканский образ украинской звезды.

Реакция поклонников на бьюти-образ Насти Каменских

"Сальма, ты? Боже Какая красивая", – написала в комментариях к публикации Леся Никитюк;

"С днем рождения, красавица", – добавила Джамала;

"Ой я подумала это Сальма Хайек";

"Монобровь – это сильно";

"Невероятная";

"Настя, ты такая красивая, тебе так идет этот образ";

"Вау! Вот это лук";

"На обложку журнала! Безумно красивая".

"Настя, вы бестия";

"Лучшая копия Фриды".

Макияж, прическу и маникюр Насти Каменских можно повторить самостоятельно. Такая идея поможет создать колоритный и обольстительный бьюти-образ для особого события или тематической вечеринки.

Смотрите, как сделать макияж и прическу в стиле Фриды Кало: