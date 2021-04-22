Соню Плакидюк считают не только модельным экспертом, но и красавицей, которая заботится о своей внешности, имеет безупречную и ухоженную кожу. У звездного фотографа есть несколько бьюти-запретов, что никогда нельзя делать с кожей. Именно они помогают ей сохранять красоту.

Эксперт проекта "Супер топ-модель по-украински" поделилась собственными запретами в уходе за кожей, которые пригодятся как взрослым красавицам, так и подросткам. Ведь такие на первый взгляд невинные действия могут вызвать акне, сухость и шелушение кожи, раздражение и даже серьезные дерматологические заболевания. Полезно знать: Помогут сохранить молодость: 30 продуктов, богатых антиоксидантами Чего нельзя делать с кожей Игнорировать увлажнение, если у вас жирный тип кожи. Ошибочно думать, что жирной коже не требуется увлажнение. Она также может быть обезвоженной, а дополнительное увлажнение не спровоцирует жирного блеска. Наоборот, жирная кожа без увлажнения начнет шелушиться, а со временем возникнет воспаление. Поэтому тщательно выбирайте ухаживающие средства, которые предназначены специально для увлажнения жирной кожи и подойдут именно вашему типу. Это могут быть сыворотки, кремы, косметические масла.

Ошибочно думать, что жирной коже не требуется увлажнение. Она также может быть обезвоженной, а дополнительное увлажнение не спровоцирует жирного блеска. Наоборот, жирная кожа без увлажнения начнет шелушиться, а со временем возникнет воспаление. Поэтому тщательно выбирайте ухаживающие средства, которые предназначены специально для увлажнения жирной кожи и подойдут именно вашему типу. Это могут быть сыворотки, кремы, косметические масла. Выдавливать прыщи самостоятельно. Нельзя проводить такую процедуру собственноручно в домашних условиях. Ведь вы рискуете не только получить еще больше прыщей, но и оставить неэстетичные шрамы на лице. View this post on Instagram A post shared by Sonia Plakidyuk (@moi_sofism) Смывать косметику на ночь. Во время сна кожные клетки регенерируются, если не удалить вечером остатки грязи и косметики с лица, то они будут препятствовать этому процессу. В частности, игнорирование демакияжа – это быстрый путь к появлению акне и преждевременному старению кожи. Поэтому не ленитесь и выделяйте 5 минут каждый вечер на надлежащее очищение лица.

Во время сна кожные клетки регенерируются, если не удалить вечером остатки грязи и косметики с лица, то они будут препятствовать этому процессу. В частности, игнорирование демакияжа – это быстрый путь к появлению акне и преждевременному старению кожи. Поэтому не ленитесь и выделяйте 5 минут каждый вечер на надлежащее очищение лица. Пользоваться некачественными тональными средствами и грязными спонжами и кистями. По словам Сони, и то, и другое может привести к закупориванию пор, воспалению, морщинам.

По словам Сони, и то, и другое может привести к закупориванию пор, воспалению, морщинам. Касаться лица грязными руками. Любой контакт кожи лица с чем-то грязным провоцирует появление прыщей и воспалений. В частности, во вспышку коронавируса трогать лицо невымытыми руками даже опасно для здоровья. View this post on Instagram A post shared by Sonia Plakidyuk (@moi_sofism) Умываться так, чтобы "скрипело". Чрезмерное очищение кожи может травмировать ее, поспособствовать ее уязвимости, чувствительности, обезвоживанию. Поэтому не пытайтесь умываться "до скрипа", чтобы иметь более красивый вид. Таким образом ваши сальные железы начнут активнее вырабатывать себум, что может стать причиной жирного блеска в Т-зоне и акне.

Чрезмерное очищение кожи может травмировать ее, поспособствовать ее уязвимости, чувствительности, обезвоживанию. Поэтому не пытайтесь умываться "до скрипа", чтобы иметь более красивый вид. Таким образом ваши сальные железы начнут активнее вырабатывать себум, что может стать причиной жирного блеска в Т-зоне и акне. Пользоваться чужим полотенцем. Кисти или полотенца подружки могут стать переносчиком бактерий, которые вызывают появление прыщей и кожных инфекций. В таких случаях лучше воспользоваться одноразовой бумажной салфеткой.