Ежедневно на наши клетки отрицательно влияют различные факторы, начиная от состояния экологии до заражения вирусом. Звездная диетолог Наталья Самойленко рассказала, что взамен существует немало питательных веществ, которые способны насыщать наш организм электронами, предотвращать окисление, способствовать восстановлению повреждений. Их можно найти в обычных продуктах, и употреблять чаще.

Среди полезных веществ, которые могут сохранить вашу молодость надолго, есть витамины С, Е, бета-каротин, минералы селен, марганец, глутатион, кофермент Q10, липоевая кислота, флавоноиды, фитоэстрогены и другие. Поэтому стоит узнать, в какой еде их искать.

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30 продуктов, которые сохранят молодость

Стоит отметить, что существуют как естественные, так и искусственные источники антиоксидантов. Наталья Самойленко приводит пример: "Чашка свежей клубники содержит около 80 миллиграммов витамина С – питательного вещества, что обладает антиоксидантной активностью. Однако добавка, содержащая 500 миллиграммов витамина С, не содержит растительных химических соединений (полифенолов) – которые предоставляют организму большую кратность защитных сил". Поэтому подборка питательных веществ с антиоксидантной активностью и продуктов, в которых они содержатся, вам пригодиться.

Витамин С: брокколи, брюссельская капуста, дыня, цветная капуста, грейпфрут, листовая зелень, киви, лимон, апельсин, папайя, клубника, батат, помидоры, перец разного цвета.

брокколи, брюссельская капуста, дыня, цветная капуста, грейпфрут, листовая зелень, киви, лимон, апельсин, папайя, клубника, батат, помидоры, перец разного цвета. Витамин Е: миндаль, авокадо, мангольд, листовая зелень, арахис, красный перец, шпинат, семена подсолнечника.

миндаль, авокадо, мангольд, листовая зелень, арахис, красный перец, шпинат, семена подсолнечника. Каратиноиды: абрикосы, спаржа, свекла, брокколи, дыня, морковь, болгарский перец, капуста, манго, апельсины, персики, грейпфрут, тыква, кабачки, шпинат, батат, мандарины, помидоры и арбуз.

абрикосы, спаржа, свекла, брокколи, дыня, морковь, болгарский перец, капуста, манго, апельсины, персики, грейпфрут, тыква, кабачки, шпинат, батат, мандарины, помидоры и арбуз. Селен: бразильские орехи, рыба, моллюски, говядина, птица, ячмень, коричневый рис.

бразильские орехи, рыба, моллюски, говядина, птица, ячмень, коричневый рис. Цинк: говядина, птица, устрицы, креветки, кунжут, семена тыквы, нут, чечевица, кешью, обогащенные злаки.

говядина, птица, устрицы, креветки, кунжут, семена тыквы, нут, чечевица, кешью, обогащенные злаки. Фенольные соединения. Среди них выделяются: кверцетин (яблоки, красное вино, лук), катехины (чай, какао, ягоды), ресвератрол (красное и белое вино, виноград, арахис, ягоды), кумаровая кислота (специи, ягоды), антоцианы (черника, клубника).

В стремлении сохранить красоту и молодость надолго некоторые могут прибегать к медикаментозным решениям, но естественных предложений также существует много. Почему бы не попробовать сначала взять от них максимум?