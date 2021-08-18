Осенью 2021 года актуальными будут золотые акценты, сексуальные smokey eyes, тени с эффектом металлик, красная и черная цветовая гамма помад. Поэтому о главных трендах макияжа этой осени стоит узнать больше, чтобы всегда красиво и модно выглядеть.

Более о красоте: Осенний макияж в стиле Chanel, который захочется повторить

Главные тренды макияжа осени 2021

Акцент на губы

Цвет губ, который привлекает внимание, будет на пике популярности в осеннем сезоне. В частности, стоит обратить внимание на красные и коричневые оттенки помад, которые удачно сочетаются с образом на холодное время года. Попробуйте разнообразить привычную палитру интересными цветами: фиолетовый, черешневый, фуксия, карамель. Чтобы губы имели оригинальный вид и обольстительный объем, попробуйте воспроизвести эффект омбре.



Выразительный цвет на губах / Фото из инстаграма Патрика Та

Пастельные оттенки

Осенний макияж – это также о пастельных нежных оттенках, а не только об исключительно нюдовых и темных тонах. Смело используйте в своем макияже пудрово-розовые, фисташковые, сиренево-голубые, персиковые, ванильные цвета. Мейкап глаз будет выглядеть очень изящно и женственно в пастельных оттенках с плавными переходами.



Модный макияж в пастельных оттенках / Фото из инстаграма Люси Хейл

Блеска много не бывает

Осенью следует использовать блестки и глиттеры в создании макияжа. Вечерний мейкап будет особенно роскошным, пикантным и с неповторимым шиком, если добавить сверкающих акцентов на глаза, губы или тело.



Яркий бьюти-тренд / Фото из инстаграма Люси Хейл

Сияющая кожа

Этот бьюти-тренд остается популярным еще с прошлых сезонов. Эффект "голого" лица с легким отблеском воды и блестящих переливов поможет получить жидкий хайлайтер или шиммерная пудра.



Эффект здоровой кожи / Фото из инстаграма Патрика Та

Влажные губы

Осенью нужно тщательнее ухаживать за губами и предоставлять им дополнительное увлажнение. Чтобы губы не пересыхали под матовыми помадами в осеннем макияже, отдавайте предпочтение бальзамам и сияющим блесткам в нюдовых, кофейных и карамельных оттенках. Важно, чтобы продукты создавали влажный эффект на губах.



Влага на губах / Фото из инстаграма Мэделин Петш

Золото

В осеннем сезоне золото стоит использовать не только в элементах одежды, но и для макияжа. Чтобы усовершенствовать повседневный мейкап или добавить изюминку вечернему, пополните свой бьюти-арсенал золотыми тенями, подводкой, хайлайтером и помадой с эффектом металлик.



Золотые акценты / Фото из инстаграма Келси Динихан Фишер

Smokey eyes

Техника создания макияжа уже стала классической и вечно модной. Однако визажисты предлагают интерпретировать ее по-новому. В этом сезоне модным будет черный дымчатый smokey eyes, который подчеркивает смелость и сексуальность, пустое пространство без теней в центре век, графический матовый пигмент, тщательно растушеванные переходы и отсутствие нескольких слоев туши на ресницах, чтобы получить более чувственный взгляд.



Трендовый дымчатый мейкап / Фото из инстаграма Келси Динихан Фишер