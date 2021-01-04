Когда приходит новый год, то стремительно обновляются и бьюти-тренды. Поэтому стоит как можно скорее узнать о наиболее актуальных прическах и оттенках в макияже 2021, чтобы оставаться модной.

Некоторые бьюти-тренды пришли в 2021 из прошлого года, но и многие являются новыми и уникальными. Harper's Bazaar пишет, что ультрамодные мейкап и прически могут вдохновить вас на создание модных и оригинальных бьюти-образов.

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Бьюти-тренды 2021

Необычные стрелки

Эксперты рекомендуют не просто копировать модные стрелки с бьюти-образов, которые были представлены на подиуме, а позволять себе экспериментировать. Ищите новые, необычные способы нанесения стрелок, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

Яркий акцент на губах

В 2021 особенно актуальной будет красная помада. Меняйте оттенки помады и технику ее нанесения, чтобы дополнять как повседневный, так и вечерний look. Попробуйте наносить красную помаду пушистой кистью, словно стучите по губам. Таким образом цвет будет иметь насыщенный вид без четких контуров.

Темные оттенки на губах

Новый год может удивить возвращением "готического" стиля в индустрию красоты. Бьюти-эксперты предлагают сочетать темные оттенки помады на губах с розовыми и персиковыми оттенками на скулах и веках.

Возвращение из прошлого

Если трендом в макияже является натуральность и элегантность, то в прическах можно фантазировать с чем-то более эффектным. Hair-стилисты предлагают посмотреть черно-белые фильмы 1920-х, чтобы вспомнить укладку "холодная волна", которая будет модной.

По-разному размещать пробор

В 2021 в тренде будет глубокий пробор волос. Однако стилисты причесок подчеркивают, чтобы вы делали как прямой, так и боковые проборы, чтобы определить, какой подойдет вам больше всего.

Мягкие линии

Актуальным остается "макияж без макияжа". Мастера макияжа отмечают, что теперь, кроме легких текстур, стоит использовать очень нежные натуральные кремовые оттенки. А в прическе отдавайте предпочтение легким небрежным локонам, объемным пучкам и "мальвинке".

Оттенок кофе с карамелью

Модным решением для макияжа будет комбинация разных оттенков коричневого: выбирайте как спокойные, так и насыщенные тона. Попробуйте создать монохромный бьюти-образ с оттенками мокко и шоколада, дополните его красивым smoky eyes, и наслаждайтесь своим привлекательным внешним видом.