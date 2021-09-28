Необычные оттенки меняют жизнь: 7 смелых вариантов окрашивания волос на осень 2021

Модные и смелые оттенки для окрашивания волос могут кардинально изменить не только имидж, но и ваше восприятие себя. Осенний сезон 2021 радует hair-трендом на нестандартные решения: волосы в цвете пестрой меди, красного каштана, "бейби-блонда". Эксперименты с необычными оттенками могут положительно повлиять на вашу жизнь.

Осенью любой образ можно стильно освежить с помощью окрашивания волос. Выбирайте из самых популярных оттенков сезона.

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7 смелых оттенков волос на осень 2021

Эффектный медный оттенок

Медный оттенок остается актуальным уже несколько сезонов. Смелое окрашивание волос попробовали такие знаменитости, как FKA Twigs, Джиджи Хадид, Дуа Липа, Джерри Холл. Труднее добиться желаемого результата будет блондинкам. Поэтому стоит обратиться к профессиональному колористу.



Эффектное окрашивание / Фото из инстаграма Дуа Липы

Красный каштан

На Met Gala 2021 Джиджи Хадид продемонстрировала эффектный образ. После выхода модели на красную дорожку звездный колорист Луиза Гэлвин предположила, что красный каштан будет самым модным оттенком сезона. "Глубокий насыщенный каштановый цвет Джиджи Хадид на Met Gala – это оттенок в конце красного спектра, который будет популярен осенью и зимой. К тому же палитра получается довольно разнообразная, от самых насыщенных тициановских оттенков до ягодного блонда", – отметила Луиза.



Модный цвет волос / Фото из инстаграма Джиджи Хадид

Клубничный "блонд"

Кристен Стюарт впечатлила публику манящим клубничным оттенком своих локонов. Дэниел Мун, который красил волосы актрисы, рассказал: "Более светлые клубничные оттенки – отличный вариант. Они смываются до красивого блонда, позволяя постоянно экспериментировать с цветом волос. Клубничный блонд имеет как никогда привлекательный вид – мне нравится контраст этого оттенка и темной одежды".



Как покрасить волосы осенью / Фото из инстаграма Адира Абергеля

"Бейби-блонд"

Билли Айлиш продемонстрировала, что такой оттенок может иметь соблазнительный вид и визуально делать черты лица выразительнее. Дэниел Мун комментирует трендовый "блонд": "Он нравится мне, потому что будто пришел к нам из другого пространства и времени. Когда свет падает на волосы, возникает странная золотая аура. Теплый цвет дополняет смену сезона и стойкий загар".



Стильный образ с новым цветом волос / Фото из инстаграма Билли Айлиш

Платиновый "блонд"

Особенно смелым такое решение будет для брюнеток, которым по нраву теплые маслянистые тона. Парикмахер Люк Гершесон прогнозирует возвращение в моду пепельного "блонда", который подходит абсолютно всем и успел стать классикой.



Обольстительные белокурые локоны / Фото из инстаграма Hershesons

Больше естественности

"Я заметил реальный спрос на максимально естественные оттенки волос. Безупречный цвет, который невидимо отрастает и который сложно идентифицировать как ненатуральный невооруженным взглядом", – отмечает колорист Джош Вуд. Светловолосым красавицам стоит обратить внимание на мягкие медовые тона, светлый "блонд" и припудривание кончиков. Также красивый вид на волосах будет иметь микромелирование по всей длине и эффект медового блеска.



Тренд на естественность / Фото из инстаграма Джоша Вуда

Цвета конфет

Этой осенью следует отважиться на модное экспериментальное окрашивание. Эксперты убеждены, что пряди в оттенках конфетно-розового и светло-голубого, добавление персиковых полос к балаяжу и другие яркие акценты должна попробовать едва ли не каждая модница. "Блонд со случайными кудрями разных цветов очень популярен, многие клиенты Bleach в Лос-Анджелесе приходят с таким запросом. Эди Слиман тоже продвигал этот стиль в своих мужских шоу Celine", – говорит hair-стилист Алекс Браунселл.



Красочные акценты / Фото из инстаграма Джоша Вуда