40-летняя Ким Кардашян появилась на красной дорожке Met Gala 2021 в образе total black: комбинезон, накидка и маска Balenciaga. Чтобы придать внешнему виду звезды драматичности, Крис Эпплтон сделал ей дорогую укладку.

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Прическа Ким Кардашян для Met Gala 2021 стоила 10 000 долларов

Образ Ким Кардашян на балу Института костюма вызвал появление сотен мемов. Ведь единственной открытой частью тела, которое она спрятала под черным нарядом, был Конский хвост длиной 190 сантиметров. Мастер по волосам Крис Эпплтон, который также работает с Дуа Липой и Дженнифер Лопес, рассекретил в своем инстаграме цену знаковой прически.

Поскольку фанаты могли оценить только укладку Ким Кардашян, то она решила не экономить на ней. 10 тысяч долларов потратили на работу команды и необходимые материалы. По словам hair-стилиста, хвост был на 30 сантиметров длиннее роста Ким – 157 сантиметров.

Что касается процесса создания конского хвоста, то Крис Эпплтон использовал накладные волосы, которые выпрямлял с помощью специального спрея Color Wow Hair Dream Coat. Когда пряди высохли, то парикмахер распылил по их поверхности лак для волос от того же бренда до самых корней. Чтобы сформировать гладкий хвост из волос, Крис воспользовался расческой Leandro Limited Scalp Care. Завершающим этапом стал дополнительный процесс выпрямления утюжком для волос Leandro Limited и нанесения спрея для блеска локонов Color Wow.



Самая дорогая укладка Ким Кардашян / Фото из инстаграма Марио Дедиванович

Добавим, что под маской, которой Ким скрывала свое лицо на красной дорожке Met Gala 2021, был полноценный макияж. Фотографией созданного бьюти-образа для представительницы семьи Кардашян-Кендалл поделился на своей инстаграм-странице визажист Марио Дедиванович. Скрытый мейк-ап был классическим для светской львицы: много контуринга и легкий дымчатый smokey eyes. Ким Кардашян показала макияж, не потерявший своего первостепенного вида, на афтерпати, когда сменила маску на большие черные очки.



Макияж Ким Кардашян / Фото из инстаграма Марио Дедиванович