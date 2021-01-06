Добавить блеска волосам, чтобы они имели ухоженный вид, можно с помощью действенных масок, приготовленных в домашних условиях. Hair-эксперт Галина Шаповаловская поделилась собственными рецептами домашнего ухода и рассказала о пользе масок для волос.

О пользе домашнего ухода за волосами немало споров. Поэтому парикмахер, стилист, колорист и владелица салона красоты Галина Шаповаловская рассказала об этом подробнее и поделилась с Elle рецептам действенных масок для блеска волос.

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Чем полезны маски для волос

Hair-эксперт Галина отмечает, что перед тем, как понять пользу масок для волос, нужно узнать о строении волоса. Ведь каждый из них имеет 3 слоя: кутикулярный – первый, который легче всего повредить не только чрезмерной покраской или термоприборами; стержень или кортекс – белковая часть волоса, которая является эластичной и ее не так легко повредить; медула – предназначена для терморегуляции, заботится о силе и объеме волос.

Если вы хотите полностью вылечить волосы домашними масками, то не стоит надеяться на мгновенный результат. Ведь с этой задачей даже профессиональная косметика не может справиться. Однако маски для ухода за волосами могут предоставить им ухоженный вид, блеск, здоровый оттенок и укрепить.

Маски для волос в домашних условиях

С чаем матча и провитамином B5

Что вам понадобится?

3 столовые ложки кокосового топленого масла;

1 яйцо;

1 столовая ложка чая матча;

20-30 капель провитамина B5.

Важным моментом является то, что смесь ингредиентов следует наносить на грязные волосы и оставить на 40 минут. Процедуру можно делать 5-7 раз в месяц. Благодаря провитамину B5 маска обладает восстановительными свойствам для липидной пленки на волосах и для кожи головы: чешуйки на волоске будут закрываться и иметь блестящий вид. Яйцо питает шевелюру протеином, а чай матча выполняет функцию антиоксиданта.

Увлажняющая и питательная маска с аргановым маслом и йогуртом

Что вам понадобится?

50 граммов натурального йогурта;

2 столовые ложки масла аргана.

После тщательного нанесения маски для волос нужно сделать нежный массаж для кожи головы. В частности, в специализированных магазинах можно приобрести протеины шелка и кашемира и добавить в смесь ингредиентов, чтобы усилить питательное свойство. В то же время натуральный йогурт будет интенсивно увлажнять волосы и обогащать их белком, так как в составе продукта есть молочная кислота. Масло аргана полезное благодаря тому, что близко к естественным жирам кожи головы.