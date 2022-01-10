Нюд, кобальт, блеск: самые модные цвета маникюра 2022

Ведущие нейл-мастера выделяют 4 главных тренда в маникюре 2022 года. Среди них: нюдовое покрытие, синие и солнечные оттенки, блеск.

В следующем году модными останутся как яркие, так и минималистичные покрытия. Если вы думаете, каким цветом покрыть ногти, то вдохновляйтесь стильной подборкой идей.

К слову Модный минимализм: 5 идей маникюра на зиму 2022

Главные цвета маникюра в 2022 году

Солнечные оттенки

Институт цвета Pantone подтверждает, что в 2022 трендовыми будут цвета, которые символизируют радость и счастье. Лучше всего тенденции соответствуют солнечные оттенки. Поэтому наиболее актуальными будут все вариации теплого желтого до оранжевого, а также – золотой, бронзовый и янтарный цвета. Стильный нейл-дизайн подойдет и для зимних будней.



Модные оттенки в маникюре 2022 / Фото из инстаграма @betina_goldstein



Модные оттенки в маникюре 2022 / Фото из инстаграма @amyle.nails

Синий для настроения

Если в прошлом году неожиданной популярностью в индустрии красоты удивлял зеленый цвет Bottega, то, по словам фэшн-экспертов, в 2022 его заменит синий. Особое внимание стоит обратить на оттенки электрик и кобальтовый.



Модные оттенки в маникюре 2022 / Фото из инстаграма @betina_goldstein



Модные оттенки в маникюре 2022 / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland

Естественное покрытие

Место максималистского нейл-арта, который полюбился трендсеттерам в 2021, в этом году займут универсальные прозрачные глянцевые лаки, имитирующие натуральный цвет ногтей. Чтобы создать аккуратный и модный маникюр, необходимо сохранять кутикулу чистой, кожу – гладкой, а ногтевую пластину покрывать тонким слоем прозрачного телесного лака, который будет имитировать оттенок кожи.



Модные оттенки в маникюре 2022 / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland



Модные оттенки в маникюре 2022 / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland

Блеск повсюду

После зимних праздников не стоит выбрасывать лаки с блестками, ведь именно блестящее покрытие ногтей будет одной из главных тенденций в 2022 году. Блестящие, мерцающие и металлические акценты можно носить круглый год разными способами, в зависимости от того, насколько изящными или смелыми вы хотите быть.



Модные оттенки в маникюре 2022 / Фото из инстаграма @overglowedit