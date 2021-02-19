Весной в 2021 в индустрии нейл-дизайна появится еще один тренд – металлический блеск на ногтях. А именно: в моде будут металлические оттенки для покрытия, а также блестящие акценты в маникюре будут особенно популярными среди поклонниц оригинального френча.

В начале 2021 года все чаще в соцсетях мастеров маникюра можно было увидеть золотой френч. Впоследствии они прогнозировали актуальность серебристым оттенкам для нейл-дизайна, ведь весеннее солнце лучше всего подчеркнет металлический блеск лака на ногтях.

К теме: Стильно и практично: 15 модных идей для однотонного маникюра

Блестящий и металлический тренд в весеннем маникюре 2021

Чтобы создать трендовый нейл-арт весной, вам понадобятся металлические оттенки для покрытия и блестящие вставки. Кроме обычного лака для ногтей можно использовать специальные наклейки, фольгу, стразы, пайетки, которые помогут придать металлических акцентов в маникюре.

Мастера маникюра рекомендуют смелые эксперименты со стилем нейл-арта. Поэтому не ограничивайте свою фантазию. Например, используя серебристую или золотую бумагу, можно получить интересную текстуру на ногтях, кроме стандартного гладкого покрытия.

Красить ногтевую пластину стоит нежными оттенками: бежевым, кремовым, персиковым. Ведь с помощью такого бьюти-трюка удастся удачно подчеркнуть сияние ногтевого декора. Таким образом французский металлический маникюр может разнообразить безгранично.

Если вам не нравится усовершенствованный френч, то в этом сезоне металлический лак будет популярным в любом виде. Поэтому можно сделать даже трендовое однотонное сияющее покрытие.