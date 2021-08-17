Кортни Кардашян является известным трендсеттером. Любое ее бьюти-перевоплощение стремятся повторить девушки из разных уголков мира. Таким образом hair-эксперты убеждены, что осенью этого года боб будет набирать популярность с новой силой.

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Кортни Кардашян сделала короткую стрижку

Светская львица попрощалась со своими длинными темными локонами. Кортни решила встретить новый осенний сезон с модной стрижкой. Результат бьюти-перевоплощения звезда опубликовала на своей инстаграм-странице, где у нее 137 миллионов подписчиков. Красавица поделилась несколькими фотографиями в новом имидже, на которых позировала перед зеркалом. В описании к публикации она добавила лаконичное эмодзи в виде ножниц.

Кортни Кардашян отдала предпочтение вечно актуальной стрижке боб-каре, которая удачно может освежить любой образ, сделать лицо визуально моложе и просто улучшить настроение. Над прической старшей сестры из знаменитой семьи работал звездный стилист Питер Савич, аккаунт которого Кортни обозначила в публикации. Ранее мастер колдовал над волосами Мадонны, Синди Кроуфорд, Ким Бейсингер и других звезд.



Кортни Кардашян поделилась процессом стрижки / Фото из инстаграма звезды

Американскую знаменитость поклонники уже могли видеть с короткими прядями. Ведь она является поклонницей экспериментов со своей внешностью и неоднократно перевоплощалась с помощью накладных локонов разной длины.

Преимуществом боб-каре является то, что его легко укладывать в разном стиле: с идеально ровным пробором или зачесывать на один бок или даже уложить назад, прибегнув к эффекту мокрых волос. Идеи от Кортни Кардашян для ношения боба также вдохновляют.



Кортни Кардашян сделала самую модную стрижку осени / Фото из инстаграма светской львицы



Боб-каре – тренд осени 2021 / Фото из инстаграма Кортни Кардашян



Идеи для укладки прически боб-каре / Фото из инстаграма Кортни Кардашян



Кортни Кардашян эффектно обновила имидж / Фото из инстаграма фотомодели

Реакция поклонников

"Она выглядит беременной";

"Так имеешь гораздо более интересный вид";

"Новые волосы – новая жизнь";

"О нет, твои красивые длинные волосы. Трэвис влияет на тебя больше, чем должен. Сохраняй свои идеи";

"Стрижка выглядит знакомой";

"Люблю твой новый облик".

Интересно, что фанаты звезды в комментариях к фотографиям обратили внимание не только на ее бьюти-изменения, но и высказали подозрения о беременности женщины от ее 45-летнего бойфренда Трэвиса Баркера. Напомним, что ранее Кортни заинтриговала подписчиков гордым ответом на их предположения о 4 ребенке: "Я женщина с формами".

Что касается влюбленных, то они обручились после 8 месяцев отношений во время уикенда в Лас-Вегасе. Кортни долгое время дружила с барабанщиком группы Blink-182. У него уже есть сын и дочь от второго брака, а старшая сестра Кардашян воспитывает 3 детей от бывшего возлюбленного Скотта Дисика.