Окрашивание волос 2022: какие тренды будут доминировать в hair-индустрии
Источник:Cosmopolitan
2022 удивит красивыми трендами в окрашивании волос. Среди них hair-стилисты выделяют 7 главных: яркий "блонд", оттенок эспрессо, мелирование и другие.
Яркие пряди стоит оставить в прошлом году. Основной тенденцией этого сезона будет "дорогой" вид прически.
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7 трендов в окрашивании волос, которые будут доминировать в 2022
Яркий "блонд"
Те красавицы, которые не успели попробовать "блонд" в 2021, могут смело становиться блондинками в этом году. Важно, чтобы окрашивание было выполнено в классической однотонной техникой, а результат напоминал культовые образы Мэрилин Монро и Золотого Голливуда.
Модный оттенок для окрашивания волос в 2022 / Фото из инстаграма @anyataylorjoy
Эспрессо
Именно шатенок можно будет чаще встретить в 2022. Колористы советуют обратить внимание на роскошный оттенок эспрессо без красноватого подтона. Он символизирует богатство, глубину и сексуальность, а также идеально подходит к любому типу внешности.
Модный оттенок для окрашивания волос в 2022 / Фото из инстаграма @oliviamunn
Поцелуй солнца
Балаяж останется актуальным. С помощью такого окрашивания можно освежить прическу и визуально добавить волосам густоты. Переплетение темных и светлых прядей создает притягательное впечатление, что волосы естественным образом выгорели на солнце.
Модный оттенок для окрашивания волос в 2022 / Фото из инстаграма @bestofbalayage
Едва заметное мелирование
В новом году колористы предлагают обратить внимание на мелирование, которое предполагает едва заметные светлые акценты в общей массе волос. Чтобы достичь такого результата, выбирайте оттенок, который будет всего на несколько тонов светлее вашего натурального цвета.
Модный оттенок для окрашивания волос в 2022 / Фото из инстаграма @camdalehair
Красное дерево
Главная тенденция в окрашивании волос 2022 – оттенок красного дерева. Красноватые нотки в локонах больше всего подойдут обладательницам темной шевелюры.
Модный оттенок для окрашивания волос в 2022 / Фото из инстаграма @hungvanngo
Карамельный балаяж
Если вы брюнетка и стремитесь освежить цвет волос, то попробуйте балаяж. Суть техники окрашивания заключается в осветлении отдельных прядей на несколько тонов, чтобы выделить их. Карамельные переливы будут смотреться в вашей прическе нежно и свежо.
Модный оттенок для окрашивания волос в 2022 / Фото из инстаграма @tabetha_and_co
Затемненные корни
Вместо акцента на кончиках волос следует красить корни. На фоне с затемненной макушкой волос основная часть локонов будет иметь особенно эффектный и яркий вид. В частности, такое окрашивание визуально добавляет корням объема.
Модный оттенок для окрашивания волос в 2022 / Фото з инстаграма @hungvanngoи