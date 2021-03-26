Если у вас тонкие волосы от природы, то можно визуально добавить им объема и пышности. Для этого вам понадобятся полезные бьюти-лайфхаки от hair-стилистов, которыми поделились профессиональные парикмахеры из Нью-Йорка Джуди Макгиннесс и Миранда Брено.