Маски для омоложения лица можно делать не только в случае появления признаков старения, но и для того, чтобы это предотвратить. Поэтому в любом возрасте следует выделять время на домашний уход за кожей.

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Омолаживающие маски для лица

Увлажняющая маска с алоэ

Алоэ вера является полезным растением для кожи, которое содержит более 200 увлажняющих и питательных веществ. Среди них: аминокислоты, витамины, минералы, необходимые обезвоженной дерме. С помощью маски с алоэ можно разгладить неглубокие морщины, нейтрализовать сухость, избавиться от воспаления.

Чтобы приготовить увлажняющую смесь, нужно смешать сок алоэ с 1 столовой ложкой оливкового масла и добавить в эту массу 1 чайную ложку любимого питательного крема. Маску нанесите на лицо на 15 минут, а затем остатки продуктов смойте прохладной водой.

Пилинг для лица из цитрусовых

Отшелушивающая маска с натуральным соком цитрусовых служит альтернативой средству с AHA-кислотами. Чтобы приготовить смесь, возьмите 1 столовую ложку муки, разведите ее минеральной водой, пока не образуется консистенция каши, добавьте 1 столовую ложку мякоти любого цитрусового (бьюти-эксперты советуют использовать апельсин или грейпфрут). Затем перемешайте компоненты и нанесите на кожу. Остатки маски смывайте через 15 минут прохладной водой.

Питательная маска с глиной

Маска с голубой глиной помогает улучшить цвет лица, насытить кожу кислородом и вывести токсины, а также эффективно очищает поры и разглаживает морщины. Для проведения домашней процедуры по ухаживанию разведите 2 ложки сухой глины теплой водой до образования состояния густой сметаны. Затем долейте в смесь 1 столовую ложку оливкового масла. Такую маску следует хорошо перемешать и нанести на лицо на 20 минут. После умойтесь водой комфортной температуры.

Маска с зеленым чаем для тонизирования

Тонизировать кожу, убирать все последствия стресса и усталости на лице можно с помощью богатой антиоксидантами жидкости – зеленого чая. Наносить такую маску на кожу можно хоть каждый вечер после тяжелого рабочего дня. Рецепт предполагает следующие шаги: заварить крепкий чай и дать ему настояться 10 минут, затем нужно смочить ватные диски в отваре и положить их на лицо. Чтобы процедура дала лучший результат, прикройте лицо махровым полотенцем, что будет способствовать удерживанию тепла.

Средство для кожи вокруг глаз

Кожа вокруг глаз является особенно деликатным участком лица, поэтому ей необходим тщательный уход. Если правильно заботиться о тонкой коже возле глаз, которая наиболее уязвима к возрастным изменениям, то можно предотвратить появление мешков, морщин и дряблости. Чтобы приготовить маску, смешайте в блендере половину мякоти авокадо, половину свежего огурца и 1 чайную ложку льняного масла. Полученную смесь наносите на кожу под глазами и смывайте остатки через 20 минут.

Как делать маски, чтобы они дали более заметный результат