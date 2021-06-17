Чтобы иметь красивую и здоровую кожу, регулярной уходовой рутины недостаточно. Ведь только комплексные усилия смогут принести желанный результат, как это и делает жена Уильяма, герцога Кембриджского.
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7 бьюти-секретов для идеальной кожи от Кейт Миддлтон
- Правильное питание. Кейт убеждена, что красота кожи зависит от того, что мы едим. Поэтому она тщательно следит за своим рационом. Герцогиня употребляет миндаль, который богат витамином E, и доказывает его пользу для кожи.
- Гликолевая кислота. Фаворитом Кейт Миддлтон среди всех средств для кожи является гликолевая кислота. Ведь сыворотка с ее содержанием делает дерму гладкой, мягкой и сияющей.
- Должное увлажнение. Известная красавица советует использовать увлажняющие кремы не только для лица, но и для тела. Она ежедневно увлажняет тело с помощью лосьона Nivea Skin Firming Body Lotion.
- Средства по типу кожи. Прежде всего Кейт уверена, что нужно найти средства, подходящие именно вашему типу кожи. В противном случае можно ухудшить состояние дермы. Герцогиня не часто использует тональный крем, а только наносит сияющий праймер.
- Полноценный сон. По мнению Кейт Миддлтон, полноценный сон – залог свежей, подтянутой кожи и правильных обменных процессов в организме. На время сна женщина наносит специальный эликсир, в составе которого есть 14 масел на растительном основе. Среди его функций: замедление действия ферментов, отвечающих за старение, и предотвращение разрушения коллагена.
- Масло шиповника. Именно это средство является одним из любимым Кейт Миддлтон. Она использует его для ежедневного ухода, чтобы всегда иметь мягкую, бархатную и светлую кожу.
- Демакияж. Чтобы не травмировать кожу при снятии макияжа, герцогиня использует не ватные диски, а фланелевые салфетки или мягкую ткань. Таким образом она очищает лицо более бережно, а также предотвращает закупоривание пор и уменьшает высыпания.